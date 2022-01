Vieną po kito varžovus mokęs Darius Labanauskas krito finale

Vienas iš turnyro favoritų Darius Labanauskas šį kartą pateisino savo statusą ir nukeliavo iki pat finalo. Lietuvis 6:2 nugalėjo daną Clausą Bendixą Nielseną, 6:5 palaužė dano Nielso Heinsoe pasipriešinimą, 6:2 pamokė suomį Akį Paavilaineną, ketvirtfinalyje 6:4 nugalėjo daną Vladimirą Anderseną, o pusfinalyje 6:3 įveikė daną Benjaminą Drue Reusą.

Lietuvio pergalių serija baigėsi tik finale, kuriame jis 4:6 pralaimėjo puikiai pažįstamam latviui Madarui Razmai. D.Labanauskas trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko daugiau taškų nei M.Razma (87,40 tšk. prieš 87,21), tačiau realizavo tik 4 iš 16 galimybių vienu metimu laimėti legus (latvis – 6 iš 14).

Darius Labanauskas could not take advantage of his opportunities in the 10th leg, meaning Madars Razma could check out 36 for the title! pic.twitter.com/XvnRzanZNw

