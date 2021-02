Įspūdinga: ledo ritulio mačas vyko ant ežero kranto

Las Vegaso „Golden Knights“ ir Kolorado „Avalanche“ komandų akistata buvo surengta ant Taho ežero kranto išpilto ledo. Ežeras sūksto Nevados ir Kalifornijos valstijų sankirtoje.

Sirgaliai bei patys žaidėjai galėjo grožėtis įspūdingais vaizdais, kalnų panorama.

Rungtynėse pergalę 3:2 iškovojo „Avalanche“ ekipa.

Tiesa, neapsieita be nesklandumų. Dėl pernelyg ryškios saulės ledas ėmė tirpti, tad mačas buvo nutrauktas ir pratęstas tik po aštuonių valandų jau sutemus.

Aikštės kokybe skundėsi ir kai kurie žaidėjai. Vis dėlto lyga ateityje planuoja vėl organizuoti tokias rungtynes.

