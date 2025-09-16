Įspūdinga drama Čempionų lygoje: antrajame kėlinyje pelnyti 8 įvarčiai ir lygiosios tarp „Juventus“ bei „Borussia“

Įdomūs faktai po rungtynių:
• Igoris Tudoras tapo vos ketvirtuoju asmeniu, atstovavusiu „Juventus“ Čempionų lygoje ir kaip žaidėjas, ir kaip treneris (Iki tol tai padaryti pavyko tik Ciro Ferrara, Antonio Conte ir Andrea Pirlo).
• Tarp žaidėjų, kurie pelnė daugiau nei vieną įvartį namų rungtynėse nuo praėjusio Čempionų lygos sezono, tik Desire Doue ir Lamine‘as Yamalis yra jaunesni nei Kenanas Yildizas.
• „Juventus“ iki šiol niekada nepralaimėjo, kai žaidė pirmąsias Čempionų lygos sezono rungtynes namuose (11 pergalių ir 4 lygiosios).
Khephrenas Thuramas atliko galingą smūgį iš tolimos distancijos, tačiau kamuolį sėkmingai atrėmė vartininkas. „Juventus“ per pirmąsias keturiasdešimt penkias žaidimo minutes žaidė aktyviau ir atliko aštuonis smūgiu. Tuo tarpu „Borussia“ atliko vos du smūgius, tačiau nei vieno į vartų plotą.
Rungtynių statistika („Juventus“ – „Borussia“)
Rungtynės baigiasi įspūdingomis lygiosiomis 4:4.
Lloydas Kelly puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išlygino rezultatą 4:4.
D. Vlahovičius tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir sušvelnino rezultatą 3:4.
Pridedamos 6 papildomos žaidimo minutės.
Ramy Bensebaini užtikrintai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir padidino svečių pranašumą 4:2.
K. Yildizo galingai smūgiuotas kamuolys sudrebino varžovų vartų konstrukciją ir rezultatas išliko nepakitęs.
Yan Couto smūgiu dešine koja nukreipė kamuolį į artimąjį vartų kampą ir „Borussia“ vėl išsiveržė į priekį 3:2.
Dušanas Vlahovičius nukreipė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir išlygino rezultatą 2:2.
Felix Nmecha nuostabiu smūgiu iš tolimos distancijos pasiuntė kamuolį į vartus ir vėl persvėrė rezultatą „Borussia“ naudai 2:1.
Kenanas Yildizas nuostabiu smūgiu nepaliko šansų vartininkui ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
M. Beieris atliko smūgį iš tolimesnės distancijos, tačiau kamuolys skriejo greta vartų.
Karimas Adeyemi puikiu smūgiu kaire koja nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Borussia“ į priekį 1:0.
Maximiliano Beierio smūgiuotas kamuolys sudrebino varžovų vartų konstrukciją.
Prasideda antrasis rungtynių kėlinys.
Pirmojo kėlinio statistika („Juventus“ – „Borussia“)
Pirmasis kėlinys baigėsi be įvarčių 0:0.
L. Openda atliko smūgį į artimąjį vartų kampą, tačiau kamuolys atsidūrė vartininko rankose.
Jonathanas Davidas atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolys skriejo virš skersinio.
Bremeris atliko smūgį iš tolimos distancijos pirmuoju lietimu, tačiau pastarasis tikslo nepasiekė.
Loisas Openda atliko aukštą perdavimą į baudos aikštelę, tačiau kamuolys Kenano Yildizo nepasiekė.
Komandos apsikeičia kamuolio kontrole, tačiau iki šiol daug smūgių susikurti nepavyko. „Juventus“ atliko du smūgius, o „Borussia“ vos vieną.
Khephrenas Thuramas atliko galingą smūgį iš tolimos distancijos, tačiau kamuolį sėkmingai atrėmė vartininkas.
Rungtynės prasideda!
„Borussia“ startinis vienuoliktukas šio vakaro rungtynėms:
„Juventus“ komandos startinė sudėtis:
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Šioms komandoms tai bus pirmosios iš 8 Čempionų lygos fazės etapo rungtynių.
• „Juventus“ Italijos „Serie A“ lygoje yra iškovojęs visas tris pergales ir su 9 taškais rikiuojasi antroje turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Borussia“ po trijų sužaistų susitikimų su 7 taškais „Bundesliga“ čempionate žengia antras.
• „Borussia“ pralaimėjo penkerias iš paskutinių šešerių žaistų išvykos rungtynių prieš varžovus iš Italijos (1 pergalė).
• Jonathanas Davidas prisidėjo prie devynių komandos įvarčių (septyni įvarčiai ir du rezultatyvūs perdavimai) per 10 sužaistų rungtynių Čempionų lygoje 2024/2025 m. sezone.
• „Borussia“ pelnė net 10 įvarčių nuo 75-osios minutės praėjusiame sezone Čempionų lygoje, daugiau nei bet kuri kita komanda (neįskaitant pratęsimo).
Trenerių komentarai:
„Negalvoju apie tai, kiek toli galime nueiti. Turime sutelkti savo dėmesį į pirmuosius žingsnius. Turime susikoncentruoti ir pažiūrėti, kaip galime nuskriausti varžovus. Visgi taip pat ir jie mums gali sukurti problemų. „Borussia“ yra labai stipri komanda. Žaisime namuose prieš aukščiausio lygio klubą.“
Igoris Tudoras, „Juventus“ komandos vyriausiasis treneris
„Turime labai gerą komandą. Kai visi dalyvauja žaidime, esame labai gerai subalansuoti.Turi būti tinkama pusiausvyra tarp fizinio pasirengimo, kūrybiškumo ir bėgimo rezultatų. Jei sugebėsime tai gerai subalansuoti, būsime geroje pozicijoje. Žaisime išvykoje, tai suteikia „Juventus“ pranašumą. Žaidėme prieš šį varžovą draugiškas rungtynes, buvo galima pamatyti šios komandos pajėgumą. Turime pasitempti, atiduoti 100 procentų. Norime parodyti, kad turime savybių, leisiančių mums čia laimėti.“
Niko Kovačičius, „Borussia“ komandos vyriausiasis treneris
Komandų formos:
