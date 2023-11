Įspūdingą atkarpą žaidžiantis Domantas Sabonis atsidūrė tarp MVP kandidatų

Štai ir praėjusios nakties akistatoje su Luka Dončičiaus Dalaso „Mavericks“, kurią „Kings“ laimėjo, D. Sabonis rungtynėse pagerino šio sezono rezultatyvumo rekordą, kai pelnė 32 taškus (13/13 dvit., 6/10 baud.), atkovojo 13 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

Lietuvis iš viso per pastaruosius šešis mačus vidutiniškai pelno 25,8 taško, atkovoja 12,7 kamuolio ir atlieka 8,7 rezultatyvaus perdavimo. Jis kartu fiksuoja net 73,1 proc. dvitaškių pataikymą.

Jei skaičiuotume tik pastaruosius tris susitikimus, jo statistika yra dar geresnė (29,3 taško, 14,3 atkovoto kamuolio ir 6,7 rezultatyvaus perdavimo).

Tiek komandos, tiek NBA ekspertų pagyrų sulaukiantis D. Sabonis pateko ir į dešimtuką kas savaitę atnaujintame sąraše, kuriame mini krepšininkai, galintys susižerti lygos naudingiausio žaidėjo apdovanojimą. Lietuviui buvo skirta dešimtoji vieta.

Domantas Sabonis over his last 6 games:



25.8 PPG

12.7 RPG

8.7 APG

71% FG pic.twitter.com/RYC1Ow870Y