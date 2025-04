„Ispaniškai kalbėti dar per anksti“: po finalo – Viliaus Gaubo šuolis į baseiną ir varžovo prisipažinimas

P. Martinas Tiffonas, kurį pusfinalyje kankino mėšlungis, po finalo pripažino, kad fiziškai nespėjo atsistatyti prieš svarbiausią mačą. Po pirmojo seto, kurį ispanas pralaimėjo „sausu“ rezultatu, jis paprašė medicininės pertraukėlės dėl nugaros skausmų. Nors antrajame sete ispanas buvo konkurencingesnis, bet to neužteko.

Medical time out for Pol Martin Tiffon.



Issue with Tiffon’s back area. He was cramping badly yesterday.



Vilius Gaubas won first set 6-0. pic.twitter.com/eAhPlxTHqp