ISIS grasina Čempionų lygai: žada per ketvirtfinalius surengti teroristinius išpuolius

ISIS pirmadienį pagrasino įvykdyti keturis teroristinius išpuolius per šia savaitę žaidžiamas Čempionų lygos ketvirtfinalio rungtynes.

Savo grasinimus ISIS paleido per žiniasklaidos priemonę, kuri yra atsakinga už „Islamo valstybės“ pranešimus.

„Al Azaim“ taip pat pasidalijo nuotrauka, kurioje matosi iššūkis „Nužudyk juos visus“ ir keturių stadionų, kuriuose bus žaidžiami mačai pavadinimai.

KS Monitoring: ISKP's Al Azaim Media has released posters calling for attacks on football stadiums in London, Paris, and Madrid that are hosting this week's UEFA Champions League Quarter Finals. pic.twitter.com/nOodJNlaLz