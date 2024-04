Cristiano Ronaldo nesuvaldė emocijų: už smūgį varžovui gavęs raudoną kortelę norėjo mesti kamuolį į teisėją

Portugalo atstovaujama „Al Nassr“ komanda baigė savo pasirodymą taurės varžybų pusfinalyje kai 1:2 nusileido „Al Hilal“ atstovams. Visgi, rungtynes jie buvo priversti baigti be didžiausios savo žvaigždės.

86-ąją minutę jo komandai turint dviejų įvarčių deficitą, C. Ronaldo iš alkūnės dukart smogė savo varžovui. Tokį jo veiksmą teisėjas įvertino raudona kortele.

Ronaldo in WrestleMania Mode 🤯 No Penalty, No Party, 100% Frustration 🤣🤣 pic.twitter.com/eHJ3PmXsB6

Visgi, prieš save išvydęs raudoną kortelę C. Ronaldo ir toliau nelaikė pykčio. Po pašalinimo iš aikštės portugalas vos susivaldė netrenkęs rankose laikyto kamuolio į rungtynių arbitrą.

Ronaldo's mental health has been fucked off since 18 December 2022 😂 pic.twitter.com/peldFpWgIc