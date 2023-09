Iš NBA – į Vokietiją: Eurolygos klubas prisiviliojo Ibaką

Ispanijos pilietybę turintis krepšininkas praėjusiame sezone sužaidė 16 rungtynių Milvokio „Bucks“ komandos gretose. Vasarį jis iškeistas į Indianos „Pacers“, tačiau aikštėje nepasirodė.

Atletas per savo karjerą NBA kartą tapo lygos čempionu, triskart buvo išrinktas į geriausiai besiginančių žaidėjų pirmąjį penketuką bei dukart pirmavo pagal blokus.

S.Ibaka NBA atstovavo Oklahomos, Orlando, Toronto, Los Andželo „Clippers“ ir Milvokio komandoms.

33 metų 213 cm ūgio atletas praėjusiame sezone NBA per 12 minučių vidutiniškai rinkdavo 4,1 taško, atkovodavo 2,8 kamuolio ir atlikdavo 0,3 rezultatyvaus perdavimo.

‼️EUROLEAGUE | Breaking news



Serge Ibaka signs one year contract with Bayern Munchen, according my sources. pic.twitter.com/7LPcDWa748