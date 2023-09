Mirė NBA ir Eurolygoje rungtyniavęs amerikietis – krepšininkui buvo 42-eji

Amerikiečio mirties priežastis neskelbiama – jis sukniubo jogos seanso pabaigoje ir vyriškio gyvybės išgelbėti nepavyko.

201 cm ūgio puolėjas 2002–2003 metų Nacionalinės koledžo atletų asociacijos (NCAA) sezone pirmavo pagal atkovotus kamuolius bei taip prasimušė kelią į NBA – toje pačioje naujokų biržoje kaip ir LeBronas Jamesas jis buvo pašauktas 56-uoju šaukimu.

Amerikietis po sezoną sužaidė Bostono „Celtics“ ir Orlando „Magic“ klubuose, iš viso per 67 mačus rinko 3,3 taško bei 2,8 atkovoto kamuolio.

2006-aisiais B. Hunteris buvo trumpam prisijungęs prie Atėnų „Panathinaikos“ ir spėjo sužaisti du mačus Eurolygoje. Dėl krepšininko mirties Atėnų klubas išreiškė užuojautą.

Panathinaikos BC would like to express its deepest sorrow for the loss of our former player, Brandon Hunter. Our sincere condolences to his family and friends. 🕊️🙏 pic.twitter.com/G81n3NeXYU