Iš esmės atsinaujinusiuose „Ballon d‘Or“ apdovanojimuose – Benzema triumfas!

Madrido „Real“ žvaigždei praėjęs sezonas buvo išties stebuklingas. „Karališkasis“ klubas laimėjo Ispanijos čempionatą, o 27 įvarčius per 32 rungtynes įmušęs K. Benzema tapo rezultatyviausiu pirmenybių žaidėju.

Prancūzas su „Real“ triumfavo ir UEFA Čempionų lygoje bei tapo rezultatyviausiu turnyro žaidėju (15 įvarčių per sezoną).

Prancūzijos futbolininkas dėkojo savo šeimai, paminėjo savo praleistą laiką Liono „Olimpique“ klube ir dėkojo Madrido „Real“ prezidentui Florentino Perezui.

Dešimtoje „Ballon d‘Or“ apdovanojimų vietoje finišavo kosminiais greičiais progresuojantis Erlingas Haalandas, devintoje – Luka Modričius, aštuntoje – Viniciusas Junioras.„Ballon d‘Or“ apdovanojimuose septintas liko Thibautas Courtoisas, šeštas – Kylianas Mbappe, penktas – Mohamedas Salah.

Apdovanojimuose ketvirtas liko Robertas Lewandowskis, trečias – Kevinas de Bruyne, antras – Sadio Mane.

Here is the image you've all been waiting for! Karim Benzema! #ballondor with @adidasFR pic.twitter.com/TJze0Km1s6