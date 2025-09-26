Intriguojantis naujokas Eurolygoje – Serbijos klubas prisiviliojo M.Muurineną

Anksčiau 18-metis suomis planavo likti Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ir pradėti studijas, bet jo agentas „DraftExpress“ atskleidė, kad žaidimas tarp profesionalų Europos čempionate pakeitė M.Muurineno planus.
Pridėta, kad elitinių JAV universitetų vilionių sulaukęs 208 cm ūgio puolėjas ruošiasi pradėti profesionalo karjerą Europoje arba Australijoje.
Netrukus apie kontraktą su jaunuoliu paskelbė Belgrado „Partizan“.
Europos čempionate M.Muurinenas per 11 minučių rinko 6,6 taško, 1,9 atkovoto kamuolio, 0,6 bloko ir 6,6 naudingumo balo statistiką. Jo atstovaujama Suomija pasiekė turnyro pusfinalį.
