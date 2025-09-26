Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Intriguojantis naujokas Eurolygoje – Serbijos klubas prisiviliojo M.Muurineną

2025-09-26 19:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-26 19:28

Europos krepšinio čempionato sensacija Miikka Muurinenas pasirengė naujam karjeros žingsniui.

M.Muurinenas grįžta į Europą (FIBA nuotr.)

Europos krepšinio čempionato sensacija Miikka Muurinenas pasirengė naujam karjeros žingsniui.

REKLAMA
0

Anksčiau 18-metis suomis planavo likti Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ir pradėti studijas, bet jo agentas „DraftExpress“ atskleidė, kad žaidimas tarp profesionalų Europos čempionate pakeitė M.Muurineno planus.

Pridėta, kad elitinių JAV universitetų vilionių sulaukęs 208 cm ūgio puolėjas ruošiasi pradėti profesionalo karjerą Europoje arba Australijoje.

Netrukus apie kontraktą su jaunuoliu paskelbė Belgrado „Partizan“.

Europos čempionate M.Muurinenas per 11 minučių rinko 6,6 taško, 1,9 atkovoto kamuolio, 0,6 bloko ir 6,6 naudingumo balo statistiką. Jo atstovaujama Suomija pasiekė turnyro pusfinalį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų