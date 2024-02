Indianoje po krepšiu dominavęs Dominavęs Sabonis aplenkė legendinį Oscarą Robertsoną

Šiose rungtynėse aikštėje ryškiausiomis spalvomis švietė į NBA visų žvaigždžių šiemet neišrinktas „Kings“ duetas.

Lietuvis per 35 min. žaidimo minutes pelnė 26 taškus (9/13 dvit., 0/1 trit., 8/9 baud.), atkovojo 11 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, išrašė bloką ir 4 sykius suklydo.

With his 30th consecutive double-double tonight at Indiana, Domantas Sabonis has set the single season franchise double-double streak.



He passed Oscar Robertson who had a 29-game streak spanning from Dec. 6, 1961 to Jan. 30, 1962. pic.twitter.com/YqVsfhOpH0

