Netikėta: Domantas Sabonis NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynėse nedalyvaus

Vakarų konferencijos treneriai išsirinko Anthony Daviesą, Paulą George'ą, Deviną Bookerį, Kawhi Leonardą, Anthony Edwardsą, Stepheną Curry ir Karlą-Anthony Townsą.

Jie prisijungs prie startinių penketo, kurį sudarys LeBronas Jamesas, Kevinas Durantas, Nikola Jokičius, Luka Dončičius ir Shai’us Gilgeousas-Alexanderis.

Į Rytų komandą prie startinio penketo prisijungs Paolo Banchero, Donovanas Mitchellas, Bamas Adebayo, Jaylenas Brownas, Jalenas Brunsonas, Juliusas Randle'as ir Tyrese'as Maxey.

O startinį penketą ten sudarys kapitonu tapęs Giannis Antetokounmpo, Damianas Lillardas, Tyrese’as Haliburtonas, Joelis Embiidas ir Jaysonas Tatumas.

D. Sabonis į „Visų žvaigždžių“ rungtynes buvo išrinktas 2020, 2021 ir 2023 metais. Šiemet jam nepadėjo ir fantastiška sportinė forma.

Lietuvis lygoje yra surinkęs net trylika trigubų dublių, o per rungtynes vidutiniškai pelno 19,9 taško, atkovojo po 13 kamuolių ir ir atlieka po 8 rezultatyvius perdavimus. Statistiškai tai geriausias lietuvio karjeros sezonas.

D. Sabonis nepatekęs į „Visų žvaigždžių“ savaitgalį neteks ir kontrakte numatyto 1,3 mln. dolerių priedo.

Paskutinė galimybė jam patekti į rungtynes lieka tik tuo atveju, jei kažkas iš Vakarų žaidėjų dėl traumos renginyje dalyvauti negalėtų.

Tiesa, savaitgalyje vieną lietuvį visgi išvysime. Ten naujo formato rungtynėse dalyvaus ir iš G lygos pakviesti kai kurie krepšininkai, tarp kurių bus ir Mantas Buzelis.

Priminsime, kad NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalis vyks Indianapolyje vasario 16-18 dienomis.

