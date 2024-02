Po Domanto Sabonio nepakvietimo į „Visų žvaigždžių“ rungtynes – trenerio reakcija ir komentatoriaus pyktis: „Apiplėšimas“

Vietos neatsirado ir kitam Sakramento „Kings“ lyderiui De'Arenui Foxui. Po tokio naujienos prakalbo komanos treneris Mike'as Brownas, kuris šį sprendimą pavadino neteisingu.

„Visiems, kurie stebi NBA krepšinį, yra aišku, kad D. Foxas ir D. Sabonis turėjo būti išrinkti į „Visų žvaigždžių“ rungtynes. Jie žaidžia aukščiausiame lygyje.

Domantas renka istorinius skaičius su dvigubais dubliais, o De'Aaronas fiksuoja naują tritaškių rekordą. Kasmet yra nusipelniusių žaidėjų, kurie „Visų žvaigždžių“ rungtynėse nežaidžia, bet man šis atvejis atrodo labai neteisingas“, – sakė M. Brownas.

Tuo tarpu „Kings“ rungtynes NBA lygoje komentuojantis Kyle'as Draperis tai pavadino apiplėšimu.

„Mus apiplėšė. Neįtikėtina. Suprantu, kad jie turbūt rinkosi tarp Karlo-Anthony Townso ir Domanto, ir taip, jis su klubu žaidžia puikų sezoną, bet tai vis vien neteisinga. Manau, kad, nepaisant visko, Domantas turi būti komandoje. Galbūt vietoje A. Davieso ar net P. Georgo“, – teigė jis.

