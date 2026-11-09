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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Ilgoji pertrauka“: geriausias Lietuvos snaiperis, „Ryto“ pasiteisinimai ir Juškevičiaus protrūkis

2026-11-09 12:34 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-09 12:34
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Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

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Viešoje dalyje aptartas Kauno „Žalgirio“ laimėjimas prieš Stambulo „Bešiktaš“, Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio rungtynės, Ado Juškevičiaus elgesys ir būsimi Lietuvos klubų varžovai tarptautiniame fronte.

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Rėmėjų dalyje – atsakymai į klausimus:Vilniaus „Ryto“ taikinys, Oskaro Pleikio situacija, legionierių buities sprendimai, Vaido Čeponio komentavimas bare, ką keistume „Žalgirio“ sudėtyje, elitiniai įgūdžiai, italų trenerių fenomenas, Augustas Marčiulionis „Žalgiryje“ ir daug kitų temų.

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00:00 – komentatoriai

02:40 – „Žalgiris“ išprausė „Bešiktaš“

11:55 – permainos Milane

15:35 – D.Giedraitis ir E.Ulanovas išgelbėjo Utenoje

23:18 – M.Rubštavičius pasirašė su „Žalgiriu“

26:57 – „Ryto“ pasiteisinimai ir aiškios I.Fevrier išvykimo priežastys

42:00 – „Neptūnas“ vos išsigelbėjo

48:00 – sunki „Šiaulių“ išvyka

53:42 – „Gargždai“ laimėjo Jonavoje

58:25 – A.Juškevičiaus emocijos

Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:

1:03:14 – „Rytą“ dominantis žaidėjas ir O.Pleikio situacija

1:09:08 – ar A.Marčiulionis žais „Žalgiryje“

1:10:55 – kodėl mažai komunikuojama apie soc. akcijas

1:14:07 – legionierių buities klausimų sprendimas

1:17:31 – J.Lekšas rėžia A.Felizui

1:20:34 – „Lietkabelio“ brangūs bilietai

1:23:08 – ar „Rytas“ surinks pilną areną

1:24:52 – kada klubai tariasi su naujokais

1:26:08 – žaidėjo pakelta ranka ir LKL taisyklė

1:26:35 – komentarai portale

1:30:00 – geriausiai besiginantys iš kiekvienos komandos

1:33:38 – ar „Rytui“ tiktų M.Morrisas ar N.Nedovičius

1:34:46 – kokie būtume fanai

1:38:10 – kaip paaiškinti italų trenerių fenomeną

1:39:09 – V.Čeponio komentavimas bare

1:41:11 – ką užsieniečiai mano apie LKL ir pasiruošimas podkastams

1:44:30 – ką dabar keistume „Žalgiryje“

1:46:20 – kas yra elitinis įgūdis

1:48:29 – sukeisti vietomis Lietuvos Europos taurės ir BCL ekipas

1:50:08 – iš kur „Jurbarkas“ turi tiek pinigų

1:53:20 – kas iš dabartinių Eurolygos žaidėjų būtų geri treneriai

1:54:56 – T.Purlio komentavimas

1:57:23 – M.Wrighto situacija ir gailėjimasis

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Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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