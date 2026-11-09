Antetokounmpo atsikirto buvusiam treneriui: „Neleiskite kartėliui užgožti jūsų tikslų“

Praėjusią savaitę tinklalaidėje „The Bill Simmons Podcast“ D. Riversas pareiškė, kad treniruoti graiką buvo sudėtinga ir suabejojo jo krepšinio intelektu.
Po „Heat“ pergalės prieš Sakramento „Kings“ (114:108) G. Antetokounmpo buvo paprašytas pakomentuoti buvusio stratego žodžius.
„O Dieve. Visų pirma, jis nėra mano treneris. Mano treneris yra Spoelstra. Tačiau tai žmogus, su kuriuo anksčiau dirbau. Neturiu žodžių. Jis taip pasakė?“ – stebėjosi graikas.
„Jūs turite jo telefono numerį, tiesa? Žinau, kad turite. Turėtumėte jo paklausti, kodėl jis taip mano. Tai jo reikalas, ne mano. Aš turiu susitelkti į savo komandą, į tai, kaip galiu tobulėti ir jai padėti“, – tęsė G. Antetokounmpo.
Vis dėlto dukart NBA naudingiausias žaidėjas tuo neapsiribojo.
„Po velnių, tai beprotybė. Niekada neleiskite kartėliui ir smulkmeniškumui užgožti jūsų tikslų bei svajonių. Tai sakau visiems sportininkams. Tai tiesiog beprotiška. Tačiau jo paties turite klausti, kodėl jis taip pasakė, o ne manęs“, – pridūrė puolėjas.
D. Riversas anksčiau teigė, kad G. Antetokounmpo pernelyg pasikliauja fizine jėga ir ne visada geba tinkamai išpildyti komandinius derinius.
„Jis turi puikų gebėjimą perduoti kamuolį, tačiau kartu nepasižymi itin aukštu krepšinio intelektu. Tai tikrai keista. Jis iš esmės žaidžia vienu būdu – veržiasi link krepšio ir nuolat bando pralaužti gynybą jėga. Norėčiau, kad jis išmoktų geriau vykdyti derinius“, – kalbėjo D. Riversas.
Strategas graiką Milvokio „Bucks“ komandoje treniravo nuo 2023–2024 metų sezono vidurio iki praėjusio sezono pabaigos.
Per šį laikotarpį „Bucks“ dukart iškrito pirmajame NBA atkrintamųjų etape, o praėjusį sezoną pirmą kartą per dešimtmetį apskritai nepateko į atkrintamąsias.
Vasarą Milvokio klubas atsisveikino su D. Riversu, nors jo sutartis dar galiojo vienus metus, o G. Antetokounmpo išmainė į „Heat“.
Graiko karjeros etapas Majamyje prasidėjo nelengvai – per pirmąsias devynerias sezono rungtynes komanda iškovojo vos tris pergales.
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