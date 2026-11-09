Traumų problemos „Hornets“ stovykloje: iš rikiuotės iškrito du gynėjai

Klubas sekmadienį paskelbė, kad 21-erių krepšininkui nustatytas kairės šlaunies užpakalinės dalies raumens patempimas.
K. Knueppelis traumą atsinaujino trečiadienio rungtynėse su Bruklino „Nets“, kai sužaidęs vos šešias minutes buvo priverstas palikti aikštę. Tai buvo pirmasis jo pasirodymas šiame sezone.
Praėjusį sezoną „Duke“ universiteto auklėtinis buvo vienas ryškiausių NBA naujokų ir geriausio naujoko rinkimuose nusileido tik Cooperiui Flaggui.
Per 81 rungtynes K. Knueppelis vidutiniškai pelnė 18,5 taško ir tritaškius realizavo 42,5 proc. taiklumu.
Iš viso jis pataikė 273 tritaškius ir pagal šį rodiklį pirmavo visoje NBA.
„Hornets“ taip pat pranešė apie Denniso Schroderio traumą. Vokietis patyrė tos pačios kairės šlaunies raumenų grupės patempimą, o jo būklė iš naujo bus įvertinta po dviejų savaičių.
Šį sezoną D. Schroderis per devynerias rungtynes vidutiniškai renka 10,2 taško, atlieka 4,8 rezultatyvaus perdavimo ir atkovoja 3,6 kamuolio.
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