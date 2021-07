Ilgai lauktas triumfas: Vimbldono čempione tapo pirmoji pasaulio raketė

Ji po beveik 2 valandų kovos 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 nugalėjo buvusią pirmąją pasaulio raketę čekę Karoliną Pliškovą (WTA-13).

Australija Vimbldono moterų vienetų varžybų čempionės neturėjo nuo pat 1980 m.

A.Barty žaidimo ritmą pajautė jau nuo pirmųjų įžaistų kamuoliukų. Australė mačą pradėjo sunkiai suvokiamu spurtu – ji laimėjo 14 iš eilės taškų, tris iš eilės geimus baigdama „sausais“ rezultatais. Ketvirtajame geime ji dar sykį laimėjo varžovės padavimų seriją ir atitrūko 4:0

. Atrodė, kad K.Pliškovai gresia „riestainis“, bet čekei staiga pavyko atsitiesti – ji pati penktajame geime „sausai“ laimėjo australės padavimų seriją (4:1).

Vėliau tenisininkės dar kartą apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis (5:2). K.Pliškova šią seriją nutraukė aštuntajame geime, kai laimėjo savo padavimų seriją ir priartėjo iki 3:5.

Visgi, devintąjį geimą A.Barty laimėjo „sausu“ rezultatu ir neleido suabejoti, kas buvo pranašesnė pirmajame sete, trukusiame mažiau nei pusvalandį.

Antrajame sete A.Barty vėl bandė padaryti kažką panašaus, kaip ir pirmojo seto pradžioje. Nors K.Pliškova šį kartą laimėjo pirmąjį geimą, tačiau A.Barty į tai atsakė spurtu 3:0, o du geimus paeiliui laimėjo „sausais“ rezultatais. K.Pliškovai atsitiesti pavyko šeštajame geime – ji „sausai“ laimėjo varžovės padavimų seriją ir išlygino rezultatą (3:3). Vienuoliktajame geime K.Pliškova galėjo užsitikrinti bent jau pratęsimą.

Savo padavimų metu ji pirmavo 40:0, bet tada visiškai „subyrėjo“. Čekė ėmė daryti neišprovokuotas klaidas, pralaimėjo 5 taškus iš eilės ir gerokai susikomplikavo padėtį, nes A.Barty nuo titulo skyrė tik viena laimėta padavimų serija. Visgi, dvyliktajame geime australė nesusitvarkė su įtampa ir K.Pliškova išplėšė pratęsimą.

Papildoma seto dalis prasidėjo lygiu žaidimu, kol čekė laimėjo du iš eilės varžovės paduotus kamuoliukus ir atitrūko 6:2. A.Barty dar bandė gelbėtis (6:4), tačiau padarė grubią klaidą – setą pralaimėjo po dvigubos klaidos

. Trečiojo seto pradžioje A.Barty tradiciškai susikrovė pranašumą (3:0). Persvarą australė ramiai išlaikė iki pat devintojo geimo, kai stojo atlikti potencialiai paskutinės savo padavimų serijos.

A.Barty viską pradėjo neblogai (30:15), bet K.Pliškova griebėsi šiaudo (30:40). Čekė „break pointo“ metu pabandė pataikyti į aikštės kampą, tačiau kamuoliukas leidosi už aikštės ribų.

A.Barty taip išlygino rezultatą, vėliau laimėjo dar 2 taškus savo padavimų metu ir tapo Vimbldono čempione.

29-erių K.Pliškova yra buvusi pirmoji pasaulio raketė, bet jos kolekcijoje vis dar nėra „Didžiojo kirčio“ turnyrų titulų. Vimbldone iki šių metų ji nebuvo peržengusi aštuntfinalio barjero.

