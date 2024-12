Ikoniška akistata: siautėjusių LeBrono ir Curry akistatoje – „Lakers“ pergalingas metimas

Lemiamą metimą, likus žaisti sekundę, pataikė Austinas Reavesas, rinkęs trigubą dublį – jis pelnė 26 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.

AUSTIN REAVES WINS IT FOR THE LAKERS ON #NBAXmas! pic.twitter.com/7SFj98Lmuh