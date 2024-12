Kalėdinėse NBA rungtynėse Victoras Wembanyama surengė įspūdingą pasirodymą

Įspūdingus pasirodymus rugntynėse surengė Victoras Wembanyama ir Mikalas Bridgesas.

„Spurs“ prancūzas pelnė net 42 taškus, atkovojo 18 atšokusių kamuolių ir išrašė 4 blokus oponentams.

Tuo tarpu Niujorko „Knicks“ puolėjas pasižymėjo 41 tašku.

Susitikimas klostėsi atkakliai. Nė viena komanda nebuvo įgijusi dviženklio pranašumo.

WEMBY GOING OFF AT THE GARDEN. 🚨



42 PTS with 8 minutes left to play... pic.twitter.com/KTWJo8ZRey