Į Saudo Arabiją be leidimo išvykęs Messi buvo nušalintas dviem savaitėms

Kaip praneša „RMC Sport“ ir „L‘Equipe“, klubas skyrė drausminę nuobaudą žaidėjui, nes šis, negavęs išankstinio klubo leidimo, išvyko į kitą šalį. L.Messi praleis rungtynes su „Troyes“ ir „Ajaccio“.

L.Messi sutartis su PSG baigiasi po šio sezono, o tai reiškia, kad Prancūzijos čempionate jam liko tik trys rungtynes.

L.Messi jau anksčiau buvo siejamas su Saudo Arabijos klubu, o praėjusį mėnesį „instagrame“ pasidalino šios šalies remiamu įrašu. Vis dažniau pasigirsta kalbos ir dėl jo sugrįžimo į „Barceloną“, tačiau vis dar nėra aišku, ar „Barcelona“ iš tikrųjų gali sau leisti susigrąžinti šį žaidėja.

L.Messi per 28 „Ligue 1“ rungtynes įmušė 15 įvarčių ir atliko 15 rezultatyvių perdavimų.

🚨 PSG's squad were shocked that Leo Messi visited Saudi Arabia on a trip that wasn't approved by the club. 🇸🇦



Messi did not wait for the agreement of Christophe Galtier or Luis Campos before leaving.



The team would have been given two days off if they beat Lorient, but they… pic.twitter.com/nMusM21A3h