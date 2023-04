Messi sulaukė pasiūlymo iš Saudo Arabijos klubo – suma verčia išsižioti

Antradienio vakarą Fabrizio Romano pasidalijo naujienomis socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad „Al-Hilal“ jau išsiuntė argentiniečiui oficialų pasiūlymą. Prieš kelias valandas „Saudi Gazette“ teigė, kad apie pasiūlymą sužinojo iš „gerai informuotų šaltinių“.

Tai įvyko po to, kai „Mundo Deportivo“ pranešė, kad Saudo Arabijos ekipa sausį rengė 350 mln. dolerių vertės paketą Pasaulio taurės čempionui.

