Į NBA sugrįžusiam Simmonsui – žiaurus likimo smūgis prieš pat sezono startą

Į stipriausią pasaulio krepšinio lygą sugrįžęs Benas Simmonsas sekmadienio treniruotėje patyrė dešinės kojos Achilo sausgyslės plyšimą.
Apie sunkią 30-mečio australo traumą oficialiai pranešė Sakramento klubas.
B. Simmonsas NBA nerungtyniavo nuo 2025 metų balandžio, tačiau rugsėjį su „Kings“ pasirašė vienerių metų sutartį.
Po dviejų sėkmingų ikisezoninių rungtynių buvo tikimasi, kad australas trečiadienį vyksiančiame sezono atidarymo mače su Los Andželo „Clippers“ pasirodys starto penkete.
Vis dėlto dabar jo sugrįžimą sustabdė viena sunkiausių krepšininkų traumų.
Nepaisant skaudžios žinios, B. Simmonsas socialiniuose tinkluose pareiškė neketinantis baigti karjeros.
„Anksčiau jau susidūriau su iššūkiais, kurie išbandė mane psichologiškai, fiziškai ir emociškai. Kiekvieną kartą rasdavau būdą juos įveikti.
Ši trauma yra dar vienas mano kelionės skyrius, o ne istorijos pabaiga.
Niekada nėra lengva būti toli nuo žaidimo, kurį myliu, ypač po visko, ką teko padaryti, kad čia sugrįžčiau.
Tačiau išmokau vieną dalyką – sunkumai tavęs neapibrėžia. Tave apibrėžia tai, kaip į juos reaguoji.
Anksčiau jau buvau parblokštas, bet visada rasdavau jėgų atsikelti. Šį kartą bus lygiai taip pat“, – rašė B. Simmonsas.
Australas spėjo sužaisti dvejas ikisezonines rungtynes.
Penktadienį „Kings“ 97:126 nusileido San Antonijaus „Spurs“, o B. Simmonsas per 26 minutes pelnė 14 taškų (5/9 met.), atkovojo 8 kamuolius ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.
Pirmajame savo pasirodyme prieš „Golden State Warriors“ gynėjas per 9 minutes surinko 9 taškus ir atliko rezultatyvų perdavimą.
2016 metų NBA naujokų biržoje pirmuoju šaukimu pasirinktas B. Simmonsas per karjerą tris kartus dalyvavo „Visų žvaigždžių“ rungtynėse.
Per septynis NBA sezonus jis vidutiniškai pelnė po 13,1 taško, atkovojo 7,4 kamuolio, atliko 7,2 rezultatyvaus perdavimo ir perėmė 1,5 kamuolio.
Paskutinį kartą reguliariajame NBA sezone australas rungtyniavo 2024–2025 metų kampanijoje, kurią užbaigė „Clippers“ gretose.
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