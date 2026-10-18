Williamsas prisiminė kuriozišką istoriją: „Buvau girtas, bet treneris liepė žaisti“

Podkaste „Underground Lounge“ buvęs krepšininkas prisipažino, kad kartą į rungtynes atvyko toks girtas, jog pats paprašė trenerio neleisti jam žaisti.
Vis dėlto tuometinis „Clippers“ strategas Docas Riversas turėjo kitų planų.
„Buvau girtas. Nemanau, kad galėjau žaisti. Pasakiau treneriui: „Atsiprašau, bet esu girtas. Jeigu nori mane suspenduoti ar kaip nors nubausti, susitaikysiu su tuo“, – prisiminė L. Williamsas.
Tačiau D. Riversas ne tik nesuspendavo gynėjo, bet ir nusprendė jį aikštėje laikyti visą antrąjį kėlinį.
„Docas pažvelgė man tiesiai į akis ir pasakė: „Priversiu tave žaisti visą antrąjį kėlinį, kad išprakaituotum visą tą šūdą. Ketvirtajame kėlinyje man tavęs reikės.“
Taip ir buvo. Jis leido man žaisti visą antrąjį kėlinį, o ketvirtajame pelniau 24 taškus“, – pasakojo buvęs NBA krepšininkas.
L. Williamsas pripažino, kad toks elgesys nebuvo tinkamas, tačiau sėkmingas pasirodymas aikštėje jam suteikė klaidingo pasitikėjimo savimi.
„Būtent tokie dalykai priverčia galvoti: „Esu kietas, galiu taip ir toliau.“ Nes išsisukai ir tau dar pasisekė.Tada pradedi manyti, kad esi roko žvaigždė ir gali sau tai leisti“, – kalbėjo L. Williamsas.
Per savo NBA karjerą gynėjas net tris kartus laimėjo geriausio šeštojo žaidėjo apdovanojimą ir buvo laikomas vienu pavojingiausių nuo atsarginių suolo kylančių lygos krepšininkų.
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