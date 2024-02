Į Ispanijos taurės finalą po baudinių serijos žengė „Mallorca“

Palmos komanda į lemiamą finalą nepateko nuo 2003 m., kai buvo karūnuota čempione.

Tai vienintelis „Copa del Rey“ trofėjus per 108 metų klubo istoriją, o kiti du finalai buvo pralaimėti 1991 m. Madrido „Atletico“ ir 1998 m. „Barcelona“ klubams.

Pirmoji į priekį šiame mače išsiveržė „Mallorca“ ekipa po Giovanni Gonzalezo įvarčio 50-ą minutę.

Vėliau 71-ą minutę rezultatą išlygino Mikelis Oyarzabalas, o per likusį rungtynių laiką bei pratęsimą nė vienai komandai pasižymėti daugiau nepavyko. Viskas sprendėsi baudinių serijoje.

Mallorca make history and advance to the Copa Del Rey final for the first time in 21 years since 2003. 👏🏴‍☠️ pic.twitter.com/29N8riljDq