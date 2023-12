Į Eurolygos istoriją su fantastišku pasirodymų įsirašęs Milošas Teodosičius nusileido tik Arvydui Saboniui

Tiesa, įžaidėją aplenkė tik Lietuvos krepšinio legenda Arvydas Sabonis, kuris 40 naudingumo balų ribą peržengė būdamas 39 metų ir 76 dienų, 2003-2004 m. sezone vilkėdamas Kauno „Žalgirio“ marškinėlius.

Tuo tarpu M. Teodosičius tai įgyvendino būdamas 36 metų bei 277 dienų.

„Crvena Zvezda“ įžaidėjas pergalingose rungtynėse per 28 minutes surinko 27 taškus, 2 atkovotus kamuolius, 14 rezultatyvių perdavimų bei 40 naudingumo balų.

Tuo tarpu A. Sabonis į istoriją įsirašė 2004-ųjų kovo 4 d. išvykos mače su Stambulo „Fenerbahče“, kai per 33,5 minutės surinko 25 taškus, 16 atkovotų kamuolių, 4 rezultatyvius perdavimus bei 47 naudingumo balus.

Tiesa, penkių vyriausiųjų penketuke yra ir dar vienas lietuvis. Būdamas 34 metų ir 42 dienų į jį pateko Darjušas Lavrinovičius, 2013-2014 m. sezone rungtynėse prieš Nantero JSF užfiksavo 44 naudingumo balus. Lietuvis sąraše rikiuojasi ketvirtas.

Trečiąją vietą užima Dereckas Hamiltonas, kuris 40 naudingumo balų ribą pasiekė 2000-2001 m. sezone 34 metų ir 253 dienų amžiaus, o penktąją – Marcusas Brownas, kuris šią ribą pasiekė 2007-2008 m. sezone, būdamas 33 metų ir 226 dienų.

