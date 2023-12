„Wolves“ aukštaūgis Džordže Gagičius – apie sunkų laikotarpį, emociškas rungtynes su „7bet-Lietkabeliu” ir savo formą

Abu varžovai išgyvena panašų laikotarpį lygoje, pralaimėję po dvejas paskutines rungtynes. Sostinės komanda svečiuose nusileido Utenos „Uniclub Casino – Juventus“ ir Kauno „Žalgiriui“ bei iš turnyro lentelės viršaus nukrito į trečiąją vietą. Laipteliu žemiau įsikūrę panevėžiečiai irgi patyrė nesėkmę prieš „Žalgirį“ bei kiek netikėtai buvo priversti pripažinti Kėdainių „Nevėžio – Optibet“ pranašumą.

Pirmojo rato komandų dvikovoje Panevėžyje nugalėtojui išaiškinti prireikė net dviejų pratęsimų. Tąsyk triumfavo šeimininkai 108:105. Skaudesnė už pralaimėjimą Vilkams buvo Artūro Žagaro netektis. Legionierius iš Latvijos mačui baigiantis patyrė sunkią kelio raiščių traumą ir ilgam iškrito iš rikiuotės.

Prieš antrąsias rungtynes šį sezoną „Wolves“ vidurio puolėjas Džordže Gagičius, pats du sezonus praleidęs Panevėžyje, atsakė į kelis klausimus apie „Wolves“ komandos duobę žaidime, nuotaikas rūbinėje, laukiančią savaitgalio akistatą ir savo formą.

„Wolves“ komanda šiuo metu yra patekusi į duobę. Kokios, tavo nuomone, yra susiklosčiusios situacijos priežastys?

Kiekviena komanda turi pakilimus ir nuosmukius sezono metu. Tai yra normalu. Mums dabar sunku, nes turėjome daug traumuotų žaidėjų nuo pat sezono pradžios. Aš ir pats buvau iškritęs du mėnesius. Tai pat ilgai žaidėme be dviejų pagrindinių žaidėjų – Jeffery ir Rasheedo, traumas gydėsi ir Eigirdas. Viskas sukrito vienu metu. Taip, atvyko naujokas, bet jam dar sunku, jam reikia išmokti daug dalykų, kaip viskas vyksta mūsų komandoje. O kovojame tokiame lygyje, kur privalai žaisti jei ne idealiai, tai arti to. Tačiau neturime kada verkti ir skųstis. Privalome kantriai dirbti ir visi, kurie esame sveiki, turime duoti maksimumą.

Kokios nuotaikos rūbinėje šiuo nelengvu komandai metu?

Viskas gerai. Nepaisant visko, čia turime gerus vyrukus su puikiais charakteriais. Visi labai gerai sutariame ir tai yra svarbiausia. Nes esant sunkiems momentams ar blogoms dienoms, negali turėti blogos atmosferos rūbinėje, tai gali iškart sugadinti visą sezoną. Ir toliau, ačiū Dievui, esame vieningi, palaikome vienas kitą, todėl tikiuosi, kad greitais sugrįšime į savo kelią.

Šeštadienį laukia akistata su Panevėžio „7bet-Lietkabeliu”. Ar pasikeitė šios komandos žaidimas, prie jos vairo sugrįžus treneriui Nenadui Čanakui?

Sugrįžus treneriui Čanakui, Panevėžio komanda yra tarsi visiškai kita komanda. Jis žino, kaip žaisti su turimais krepšininkais, nemažai jų puikiai pažįsta, o žaidėjai žino, ko iš jų reikalaujama. Nenadas yra puikus strategas, todėl kovoti su jo komandomis visada yra sunku, reikia maksimalaus susikaupimo ir pastangų.

Praleidai pirmojo rato dvikovą dėl traumos. Kiek tau svarbi šį akistata, žinant, kad Panevėžyje sužaidei du puikius sezonus?

Man tai ypatingos rungtynės. Panevėžio komandoje turiu labai daug draugų, su jais palaikau gerus santykius. Čia praleidau savo gražiausią ir geriausią karjeroje laikotarpį. Jie yra mano draugai. Labai gerbiame vieni kitus, bet rungtynėse visi darysime savo darbus. Jie norės įveikti mus, o mes norėsime nugalėti juos. Gal man bus kažkiek daugiau emocijų, bet aš noriu pergalės. Kai išeisime į aikštelę, draugystės tuo metu bus užmirštos.

Gediminas Orelik ir Paulius Valinskas yra du pavojingiausi panevėžiečių krepšininkai „Betsafe-LKL“ lygoje. Ar juos sustabdyti yra svarbiausia „Wolves“ komandos gynybai?

Jie yra kertiniai žaidėjai savo komandoje ir šiuo metu žaidžia puikiai, todėl juos sustabdyti tikrai yra labai svarbu, nes jie ne tik patys kelia daug problemų varžovams, bet taip pat paskui save veda ir kitus komandos draugus. Suprantama, kad visi penki aikštelėje esantys mūsų žaidėjai turės dirbti gynyboje, ne tik tie, kurie prižiūrės Oreliką ir Valinską, kurie, tikiu, bus labai motyvuoti laimėti. Turėsime pademonstruoti kokybę ir susikalbėjimą gynyboje. Labai gerbiu abu žaidėjus, bet, manau, kad galime juos sustabdyti. Tikiu savo komanda.

Savaitės viduryje sužaidei kol kas geriausią savo mačą sezone. Ar galime sakyti, kad jau esi arti optimalios savo formos lyginant su sunkiu startu?

Tikrai pradžioje turėjau labai sunkių momentų dėl traumos, kurią ilgai gydžiausi ir stengiausi po jos atsistatyti. Galiu pasakyti, kad man vis dar yra sunku psichologiškai, vis dar jaučiu baimę žaisdamas, negaliu to daryti visiškai laisvai kaip iki traumos. Bet turiu pats tai išsispręsti savo galvoje. Komandos draugai mane labai palaiko, vertinu tai ir džiaugiuosi sugrįžęs. Sužaidžiau tikrai neblogai, bet tai tik vienerios rungtynės, bet to, nelaimėjome. Todėl į savo pasirodymą didelio dėmesio nekreipiu. Man rungtynės buvo geros, bet jų pabaigoje likome be nieko. Kasdien jaučiuosi vis geriau, pamažu grįžtu į formą. Turiu mėgstamą posakį, kad geriau progresuoti mažais šuoliukais, nei padaryti 10 didelių šuolių, o po to sugrįžti per 11 atgal.

Dvikova tarp „Wolves“ ir „7bet-Lietkabelio“ Vilniuje, „Avia Solutions Group“ arenoje prasidės šeštadienį, gruodžio 23 d., 17.20 val.