A.Marčiulionis pakartojo karjeros rezultatyvumo rekordą NCAA, kai šiame mače per 33 minutes pelnė 18 taškų (3/8 dvit., 3/5 trit., 3/3 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, kartą suklydo bei sykį prasižengė.

8 rezultatyvūs perdavimai yra naujas lietuvio karjeros NCAA rekordas.

