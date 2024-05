Į atkrintamąsias žvelgiantis Nedas Pacevičius: „Banaliai skamba, bet viskas prasideda iš naujo“

Seriją iki dviejų pergalių vilkai pradės namuose, „Twinsbet“ arenoje, o po dviejų dienų keliaus į uostamiestį. Jei prireiks trečiųjų rungtynių, jos įvyks šeštadienį Vilniuje.

Kalbėdamas apie laukiančią atkrintamųjų varžybų pradžią, „Wolves Twinsbet“ komandos vyr. treneris Nedas Pacevičius neslėpė, kad į krepšinio bendruomenės kalbas apie būsimą sostinės komandų akistatą pusfinalyje jis dėmesio nekreipia ir visas savo mintis skiria artimiausioms rungtynėms. Pasak krepšinio specialisto, tokį nusiteikimą jis stengėsi perteikti ir savo komandai nuo to momento, kai stojo prie jos vairo.

„Žinome, kad kaina ir atsakomybė rungtynių bus visai kita. Norėtųsi, bet dar nesame ta komanda, kuri galėtų žiūrėti kažkur toli. Turime kitas rungtynes su „Neptūnu“, turime jas namie ir turime apie jas galvoti. Bandžiau įteigti komandai, man tapus jos treneriu, niekas nesikeičia ir dabar, kad mums artimiausios rungtynės yra pačios svarbiausios. Sezonu metu vyko Europos taurė, savaitgalį – lygos rungtynės, mes nežiūrėjome kažkur toliau. Dabar viskas eina panašiai“, – sakė N. Pacevičius.

REKLAMA

REKLAMA

„Wolves Twinsbet“ strategas atsakė į žurnalisto Tomo Langvinio klausimus apie laukiančią ketvirtfinalio seriją, apžvelgė būsimo varžovo stipriąsias savybes, savo komandos lyderių svarbą, galimą komandos rezervą, į formą sugrįžtančio Artūro Žagaro naudą, taip pat atsiminė skaudžias praėjusio sezono atkrintamųjų varžybų pamokas.

REKLAMA

Reguliariajame čempionate tris kartus žaista su „Neptūnu“, iškovotos trys pergalės. Ar tai yra pranašumas?

Reikia atskirti tas tris pergales, nes jos buvo pasiektos skirtingais sezono laikotarpiais. Kad ir kaip banaliai skamba, bet viskas prasideda iš naujo.

Net paėmus tas paskutines rungtynes su jais Klaipėdoje, matėme, kad komanda yra gerame pakilime, išsiryškinusi savo stiprybes. Bus pakankamai reikalų juos stabdyti. Iš visų tų anksčiau žaistų rungtynių galime kažką pasiimti, tam tikrus momentus, bet atkrintamosiose prasidės kiti dalykai: mažiau taktikos, mažiau kažkokių gudrybių. Viskas bus apie dideles širdis ir didelį norą.

REKLAMA

REKLAMA

Kur slypi „Neptūno“ didžiausia jėga, didžiausias pavojus varžovams?

Labai geras balansas tarp patyrusių žaidėjų kaip Žygimantas Janavičius, Deividas Gailius ar Mindaugas Girdžiūnas, ir beprotiškai didelio talento žaidėjų kaip Ąžuolas Tubelis ar Ignas Sargiūnas. Mes praėjusiais metais matėme, kad „Rytui“ buvo problemų su jais žaidžiant atkrintamosiose. Dabar, prisidėjus Tubeliui ir, kaip sakiau, išsiryškinus roles, tai yra labai pavojingas varžovas.

Paskutinėse pergalingose rungtynėse gerai sužaidė Jeffery Tayloras ir Rasheedas Sulaimonas. Ar jie yra tie lyderiai, kurie turi imtis atsakomybės sudėtingomis akimirkomis?

Mes visi turime būti tam pasiruošę. Mums nuo vasario mėnesio trūko tokių rungtynių, kokias turėjome praėjusią savaitę. Jose pasimatė tiek Jeffo, tiek Rasheedo veidas, kad sunkiais momentais jie nesikrato atsakomybės. Tu niekada nežinai, kokia bus diena, nežinome, kokia bus gynyba. Galbūt darys viską, kad neduoti išsimesti šiems žaidėjams.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Atkrintamosios yra apie tai, kad atsakomybes turi būti pasiruošę imtis visi. Nebūtinai tai kalba apie metimus. Tai yra lyderystė tiek ant suolo, tiek rūbinėje. Tai yra labai svarbu ypač tokioje trumpoje serijoje iki dviejų pergalių. Kaip matėme pernai, viskas gali labai greitai apsisukti ir pasikeisti. Visi tokie smulkūs dalykai, nematomi krepšinio žiūrovui, nematomi aikštelėje yra labai svarbūs.

Paminėjote tą seriją, kuri „Wolves Twinsbet“ organizacijai buvo labai skaudi. Ką reikia prisiminti iš praėjusio sezono, ką išmokti, kad tai nepasikartotų ir šiais metais?

Ar tau pavyko, ar nepavyko praėjusi ataka, turi į kitą ataką eiti su švaria galva. Nepasisekus vienam ar kitam momentui, jų bus visokių, negali savęs užsiblokuoti, kad kažkas nepavyko ir dabar kažkas yra blogai. Yra 40 minučių rungtynės. Per šiuos metus praėjome tiek sunkių momentų žaisdami ir Europoje, ir Lietuvoje, kad, galvoju, tie sunkumai mus nuglūdino. Norisi tikėti, kad vyrai į pirmadienio rungtynes ateis su teisingu požiūriu.

REKLAMA

Vis daugiau naudos duoda Artūras Žagaras. Ko šioje serijoje galima tikėtis iš jo?

Pasisakiau po paskutinių rungtynių, kad per šiuos 8-9 mėnesius, per 30 reguliaraus sezono rungtynių jis su kai kuriais žaidėjais sužaidė tik 3 mačus. Rungtynėse su Pasvaliu, balandžio 20 d., su kai kuriais žaidėjais jis sužaidė pirmą kartą. Faktas, kad to ryšio dar ieškome. Jis labai nori, jis yra alkanas parodyti tiek sau, tiek kitiems, kad jau yra atsigavęs po traumos

Mes neabejojame tiek jo galimybėmis, tiek fizine kondicija. Tik reikia suprasti, kad komanda kažkaip lipdėsi, klijavosi vienaip ir, atėjus sąlyginai naujam žmogui, turime pradėti taikytis vieni prie kitų. Stengiamės, daug kalbame, dirbame. Bet kuriuo atveju, tai yra mūsų didžiulis pranašumas, kad jis grįžo. Prie tam tikrų situacijų, kaip matėme rungtynėse su „Žalgiriu“, jis mums buvo labai svarbus. Tikimės, kad atkrintamosiose jis dar pridės.

REKLAMA

Akcentuojama, kad rungtynės su „Žalgiriu“ neturėjo jokios didelės reikšmės. Ar ji duoda papildomo emocinio užtaiso, pasitikėjimo savo žaidėjams? O gal nereikėtų užmigti ant tos emocijos?

Užmigti tikrai nereikia, bet jūs parodykite man Lietuvoje kitą komandą, kurie tiek laimi prieš „Žalgirį“, kad galėtų sakyti, jog nieko čia tokio. Taip, tai buvo vienos iš 30 reguliaraus sezono rungtynių ir tai buvo dar vienas taškas, bet mums nereikia apsimetinėti kažkuo. Šiais metais tas pats „Neptūnas“ du kartus laimėjo, mes esame antra komanda, kuri dusyk per sezoną laimi ir turėjo vienas lygiąsias.

Mes džiaugiamės, nes nugalėjome gerą komandą, Eurolygos komandą, kuri lygiai taip ruošiasi lygos atkrintamosioms ir norėjo laimėti. Norėtųsi tikėti, kad papildomos emocijos ta pergalė mums pridėjo, bet, labai gera pastaba, užsiliūliuoti negalime.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Wolves Twinsbet“ komandai šis sezonas buvo toks, kad, atrodo, nors surinkta sudėtis su daug potencialių žaidėjų, bet nebuvo galimybės parodyti tą potencialą. Dabar, kai visi žaidėjai yra sveiki, kiek procentais komanda rodo savo veidą ir kiek dar yra rezervo atkrintamosioms?

Norėčiau tikėti, kad to rezervo dar turime. Paėmus paskutines rungtynes su „Žalgiriu“, nekalbu apie rungtynes su „Neptūnu“, kur pirmoje pusėje tikrai daug kur nusileidome, bet po laimėtų rungtynių tu turi aibę variantų sužaisti dar geriau – laiku padaryt pražangą, laiku susirotuoti.

Atkrintamosiose taip dalinai spręsis rungtynės būtent iš tokių epizodų. Neina kalba apie individualų žaidėjų pajėgumą, kad dar galėtų pridėti, bet būtent apie tuos komandinius veiksnius, susikalbėjimą, stipriųjų pusių išnaudojimą. Čia yra tos vietos, kur tikrai galime stiebtis į viršų. Tikimės, kad per tas likusias dienas mums pavyks bandyti tai išnaudoti.

REKLAMA

Visos rungtynės yra svarbios, bet, žvelgiant į aikštės šeimininkus, pirmos rungtynės yra svarbesnės nei antros. Praeitų metų pavyzdys tai tik patvirtina. Nemanote?

Iš savo patirties galiu pasakyti. Dirbant Utenos komandoje ir žaidžiant ketvirtfinalyje pirmąsias rungtynes Panevėžyje, tikrai jautėsi, kad atvažiavome labiau atsipalaidavę nei šeimininkai. Tai

kažkiek gal ir yra tiesos. Bet, manau, žaidėjai tą supranta. Mūsų komanda turi ir patyrusių žaidėjų, ir žaidėjų, kurie yra antri metai komandoje, kurie matė tas pamokas iš praėjusių metų. Turime pakankamai patirties, kad išlaikyti šaltas galvas.

Treneris Georgios Vovoras buvo kietas riešutėlis paskutinėse rungtynėse. Kokio žaidimo stiliaus jis yra propaguotojas? Koks yra „Neptūnas, kalbant apie patį žaidimą, ne asmenybes?

REKLAMA

Daugiau sisteminė komanda, kuri, visų pirma, žaidžia kietai, viską pradeda nuo gynybos. Turi patyrusių, disciplinuotų žaidėjų. Matosi trenerio braižas. Žinome, kad atkrintamosiose galima tikėtis kažkokių siurprizų. Bandome ruoštis viskam, bet rungtynių metu viskas atsistos į tavo seną bagažą, tavo žaidėjų individualų meistriškumą ir jų nervus.

Ką prieš rungtynes akcentuosite savo žaidėjams?

Išlikti kartu, mėgautis ir sunkiais momentais nebijoti imtis atsakomybės.

Pirmosios ketvirtfinalio rungtynės „Twinsbet“ arenoje sekmadienį, gegužės 13 d., tarp „Wolves Twinsbet“ ir „Neptūno“ prasidės 19.30 val.