Į A lygos ketvertą įsiveržusios „Dainavos“ treneris: „Tikiuosi, progresas nesustos“

Į „Optibet A lygą“ grįžusi Alytaus „Dainava“ po keturių turų su septyniais taškais tarp dešimties komandų rikiuojasi ketvirtoje vietoje.

Kaip vertina startą, kokie esminiai skirtumai tarp „Pirmos lygos“ ir „Optibet A lygos“ bei ar turi kokių prietarų – pokalbyje su „Dainavos“ vyr. treneriu Sergejumi Kuznecovu.

– Čempionate pertrauka. Kokios nuotaikos komandoje?

– Nuotaikos geros. Dviejų savaičių pertrauka, tad stengiamės gerai padirbėti ir pasiruošti būsimiems čempionato susitikimams.

– Poilsio nėra?

– Poilsiui buvo dvi dienos. To pakanka sezono pradžioje mūsų komandai, tad vėl nėrėme į darbą visu pajėgumu.

– Po keturių turų „Dainava“ ketvirtoje vietoje. Kaip jūs vertinate tai, kaip treneris?

– Skųstis tikrai neturime dėl ko. Ketvirta vieta po keturių turų mums kaip debiutantams tikrai geras rezultatas. Bet mes suprantame, kad sužaidėme su ne pačiomis stipriausiomis lygos komandomis, tad esamas rezultatas geras, bet jis neparodo mūsų komandos pajėgumo „Optibet A lygoje“. Aš manau, kad artimiausi penki turai, susitikimai iki pirmo rato pabaigos labiau realiai mums padės suprasti mūsų pajėgumą.

– Bet jei pažiūrėtume, tai Vilniaus „Žalgiris“ žaidė su Telšiais, su Vilniaus „Riterių“ komanda ir ne taip jau gerai sužaidė.

– Taip, bet rungtynės rungtynėms nelygios. Kitas mūsų susitikimas su Kauno „Žalgiriu“ ir mes suprantame, kad jie surinko vienu tašku mažiau nei mes. Tikslai pas juos dideli, jie nori kovoti dėl čempiono vardų ir aišku jie šiek tiek dabar nusivylę savo rezultatu, bet tuo pačiu ir motyvuoti. Ir jei pirmuose susitikimuose pas juos buvo kažkoks silpnesnių varžovų nuvertinimas, tai manau susitikime su mumis jie jau sau to nebeleis daryti ir žais visu šimtu procentų. Mes tai suprantame ir žinoma rimtai ruošiamės, kad galėtume jiems atitinkamai pasipriešinti.

– Bet gal gerai, kai gali pradėti čempionatą ne su pačiomis stipriausiomis komandomis, nes gali pats gerinti žaidimą su kiekvienomis rungtynėmis.

– Tikriausiai taip, bet jei mes nebūtume rinkę taškus, tai būtume sakę, kad gaila, jog nepradėjome čempionato su stipriomis komandomis. Tada sakytume, kad būtų geriau pradėti čempionatą su stipriomis komandomis, rungtynėmis, kuriose greičiausiai būtume pralaimėję, bet tuo pačiu greičiau būtume prisitaikę prie aukštesnio lygio ir po to jau būtume žaidę su silpnesnėmis komandomis. Galima ir taip galvoti. Visada galima rasti pasiteisinimų. Mūsų dabartinėje situacijoje yra kaip yra. Taškus rinkome, tai gerai. Manau, kad pasitikėjimo ateičiai irgi įgavome ir tikiuosi, kad esamas rezultatas mums padės žaisti geriau ateityje.

– Jūs treniravote komandą Pirmoje lygoje ir dabar treniruojate „Optibet A lygoje“. Kokius esminius skirtumus tarp šių lygų matote?

– Žinoma lygis skiriasi. Skiriasi greičiai, futbolininkų profesionalumo lygis. Pirmoje lygoje mes žaidėme su šiandieninių mūsų priešininkų antromis komandomis. Bet kuriame pasaulio klube yra didžiulis skirtumas tarp pirmos ir antros komandos. Ir Lietuvoje iš patirties jau matau, kad tas skirtumas irgi yra didelis tarp Pirmos lygos ir „Optibet A lygos”. Gal net didesnis nei Ukrainoje tarp Pirmos ir Premier lygos. Žinoma, tas perėjimas iš žemesnio lygio į aukštesnį čia yra sunkesnis. Pavyzdys paėjusio sezono pereinamosios rungtynės tarp Telšių „Džiugo” ir Klaipėdos “Neptūno”, kai pirmame susitikime 4-0 „Neptūnas” buvo nušluotas ir antras susitikimas buvo jau tik formalumas. Tai ir parodo lygų skirtumą.

– O Jūs matėte tą lygų skirtumą iškarto? Aš nesitikėjau, kad bus toks didžiulis skirtumas tarp „Džiugo” ir „Neptūno”.

– Aš manau, kad pirmiausia jiems buvo nelygios sąlygos. Pirmos lygos čempionatas pasibaigė daug anksčiau nei „Optibet A lygos”. „Neptūnui” jau ir oro sąlygos nebeleido rengti gerų treniruočių. Jie dvi savaites turėjo kažkaip rengtis pereinamosioms rungtynėms, kai tuo tarpu “Džiugas” žaidė ir palaikė formą. Tas skirtumas manau ir padėjo “Džiugui” lengvai laimėti pirmas rungtynes. Bet žinoma ir profesionalumo lygis skiriasi šiose dvejose lygose.

– Kai kurie mūsų žaidėjai žaidė praėjusį sezoną Pirmoje lygoje dabar žaidžia „Optibet A lygoje”. Kaip žaidėjai mato tą skirtumą?

– Žinoma jie supranta, mato, susiduria su tuo. Aš jau praėjusias metais tai supratau, tikėjau, kad mes išeisime į A lygą ir Pirmos lygos treniruotėse jau ruošiau juos A lygai. Jei atvirai, tai žaidėjams daviau didesnius krūvius nei gal jiems reikėjo tada, kartais net gal rizikuodavau prieš rungtynes didindamas krūvius daugiau nei to reikėjo ir jie nebūdavo tokie „švieži” prieš kai kuriuos Pirmos lygos varžovus. Aš rizikavau šiek tiek rezultatu, bet supratau, kad tai man reikia daryti – didinti treniruočių kokybę, intensyvumą, kad šiame sezone mes galėtume atitinkamai kovoti „Optibet A lygoje”. Kitas momentas, tai adaptacija A lygoje tęsiasi, futbolininkams ir sunku, ir tuo pačiu įdomu. Bet kuriuo atveju „Optibet A lygoje” žaidėjams skiriama daugiau dėmesio, jų veiksmai aikštelėje labiau stebimi, vertinami. Jie tai supranta, jiems tai patinka, bet tuo pačiu ir reikalavimai tiek treniruotėse, tiek rungtynėse visų didėja, tad reikia daug, daug dirbti, kad atitinkamai galėtum žaisti A lygoje.

– Kaip suprantu žaidėjų akyse matote užsidegimą, aistrą?

– Žinote, bet kuri komanda pakliuvusi iš žemesnės lygos į aukštesnę žais su didžiule motyvacija, ypač pirmąsias dešimt rungtynių. Patenkama į aukštesnį lygį, psichologinis nusiteikimas didžiulis. Po to, žinoma, ateina nusiraminimas ir tada jau pasireiškia profesionalumas, tai ką tu padarei ruošdamasis sezono startui treniruočių procese. Dabar galima kovoti dėka noro, motyvacijos ir siekti pergalės, bet kaip bus toliau, matysime.

– Kiek dar gali augti ši komanda?

– Aš manau, kad progresas bus pastovus, nes komandos pagrindas jauni futbolininkai. Per visą šį laiką, kiek aš dirbu Alytaus klube jie jau padarė didelį progresą. Matau didelį progresą nuo to momento, kai atėjau praėjusių metų gegužę ir dabar, nes mes kasdien dirbame, pasipildome taip pat patyrusiais žaidėjais, kas irgi padeda augti kitiems, pakelia tuo pačiu ir treniruočių lygį. Žaidėjai, kurie buvo iki tol komandoje irgi progresuoja ir treniruotėse, ir rungtynėse. Aš tikiuosi, kad progresas nesustos.

– Futbolo komanda, tai 23 – 30 skirtingų asmenybių. Komandos mikroklimatas irgi labai svarbus. Koks jis mūsų komandoje?

– Taip, atmosfera komandoje turi būti gera ir aš už tai irgi esu atsakingas. Kai pats žaidžiau futbolą, buvau komandos dalis, kaip žaidėjas. Dabar jau dešimt metų esu treneris, tai jau suprantu kas komandoje gali gadinti atmosferą, o kas atvirkščiai – ją gerinti. Žinoma, yra tokių momentų, kai reikia įsikišti, o su kai kuo gal net atsisveikinti ir tai normalus procesas. Šiuo metu aš nematau pas mus jokių problemų. Vaikinai dirba, stengiasi, visi motyvuoti. Tikiuosi, taip ir toliau viskas bus.

– Ši sezono pertrauka gerai ar geriau būtų buvę žaisti?

– Tvarkaraštis labai įtemptas. Mes per septynias dienas sužaidėme trejas rungtynes ir negali dvylika, keturiolika žaidėjų atlaikyti tokio krūvio. Mes stengėmės rotuoti žaidėjais, paskirstyti krūvius, žaidimo laiką. Manau mums tai pavyko, bet jau jautėsi pas kai kuriuos vaikinus nuovargis, kurie startinėje sudėtyje pradėjo visus tris susitikimus. Pertrauka padėjo šiek tiek pailsėti ir su naujomis jėgomis ruoštis būsimiems susitikimams.

– Paskutinės rungtynės su Gargždų “Banga”. Visi kalba, kad buvo dvi skirtingos pusės: pirmas kėlinys ir antras. Kodėl?

– Motyvacija, nes dvi prieš tai rungtynes mes sužaidėme gerai. Susitikime su “Riteriais” mes galėjome ir laimėti, tad mes kaip lygos naujokai nusiraminome, rinkome taškus turnyrinėje lentelėje, pamatėme, kad mums neblogai sekasi. Žinoma pasijautė ir krūvis. Trečias susitikimas per septynias dienas ir kai taip dažnai žaidi jau nebejauti malonumo. Rungtynės nebėra šventė, viskas patampa rutina. Šios dvi priežastys neleido pirmame kėlinyje mums kurti žaidimą, kokį norėjome. Antrame kėlinyje pridėjome motyvacijos, pykčio, noro ir iškarto pasimatė kita komanda. Nuo motyvacijos daug kas priklauso.

– Jei pažiūrėtume į turnyrinę „Optibet A lygos“ lentelę: kas šiuo metu jus stebina?

– Jei atvirai, tai niekas nestebina. Aš pirmą sezoną dirbu A lygoje. Nepakankamai dar žinau visas komandas, futbolininkus, tad sunku nusakyti jų pajėgumą, kas su kuo gali konkuruoti. Taip, yra Lietuvos futbolu lyderiai, kurie kovos dėl čempiono vardo. Žinoma, aš dabar stebiu daug „Optibet A lygos“ rungtynių, tiek ruošdamasis mūsų rungtynėms, tiek bendrai, nes man įdomu. Manau, kad „Riteriai“, kurie po susitikimo su mumis yra surinkę vieną tašką, tikėjosi daugiau. Klubo, kaip suprantu, noras pakliūti į kurį nors Europos turnyrą, tad akivaizdu, kad jie nusivylę dabartiniu rezultatu. Kauno „Žalgiris“ irgi manau tikėjosi daugiau, čempionai Vilniaus „Žalgiris“ taip pat, bet tai tik sezono pradžia. Visa kova priekyje ir turnyrinėje lentelėje dar daug kas pasikeis, ir ne kartą. Dar anksti į ją žiūrėti.

– Pakalbėjome, kaip žaidėjai jaučiasi aukščiausioje lygoje, o kaip jūs, kaip treneris?

– Įdomiau nei Pirmoje lygoje. Man patinka dirbti. Aš suprantu, kad augu, kaip treneris. Patirtis, kaip treneriui labai svarbu. Kai dirbi skirtinguose čempionatuose, lygose, šalyse – visada sunkiau, bet tuo pačiu ir įdomiau. Kaip ir futbolininkams, taip ir man, kai tu penkis metus žaidi tame pačiame čempionate, tu gerai žinai komandas, jų stilių, žaidėjus, trenerius. Žinai stadionus, kur tau teks žaisti, kokia aikštė, danga, žolė, viską žinai. Žinoma, tai palengvina viską, bet tuo pačiu pasidaro ir nuobodu. „Optibet A lyga“ man dabar nauja. Nauji stadionai, komandos, viskas nauja. Palyginus Lietuvos čempionatą su Ukrainos, tai jis turi savo specifiką, tad ir sunku, ir įdomu.

– Artimiausiu metu nebus kada atsipalaiduoti. Laukia: Kauno „Žalgiris“, „Sūduva“, „Šiauliai“, „Panevėžys“.

– Taip, tvarkaraštis įtemptas, mes ruošiamės. Vėl laukia trys susitikimai per septynias dienas. Įtemptas pavasario tvarkaraštis, bet visos komandos turi vienodas sąlygas. Aš manau, kad tokiu metu svarbiu faktoriumi taps mūsų priešsezoninis pasiruošimas. Kas žiemą rimtai ruošėsi, tas atlaikys tempą per visas trejas rungtynes. Jei nebuvo gero pasiruošimo, tai komanda gali vieną, du susitikimus atlaikyti, trečiam susitikimui jau nebeužteks jėgų. Kai kuriuos komandos tą formą per pasiruošimo rungtynes įgauna, per pirmuosius čempionato susitikimus ir tai irgi normalu. Kiekviena komanda individualiai. Aš stengiuosi, kad mano komanda per treniruotes įgautų reikiamą formą ir jau pirmam susitikimui būtų gerai pasiruošę. Aš to siekiu, tad matysim kaip pavyko.

– Pasikeitimų komandoje dar bus?

– Taip, dar gali būti. Artimiausiu metu tikiuosi prie mūsų prisijungs žaidėjas, kuris mums dar labiau sustiprins.

– Ko „Dainavai“ dar trūksta?

– Visada norisi būti stipresniais. Jei yra galimybė pasikviesti gerą futbolininką, kuris mums padės, kodėl tuo nepasinaudoti. Jei tai pridės kokybės mes niekada neatsisakysime pasikviesti tokį žaidėją.

– Dalis žaidėjų prieš rungtynes turi tam tikrus ritualus. Jūs turite kažkokį ritualą prieš rungtynes?

– Ne, neturiu. Jei atvirai, aš nesigilinu į tai. Yra tam tikri dalykai, kurių aš rungtynių dieną nedarau, bet jų neatskleisiu. Daug vyresnių trenerių laikosi tam tikrų prietarų, kaip pavyzdžiui, kad autobusas negali važiuoti atbuline eiga rungtynių dieną ar į autobusą negalima priimti moters ir daug kitų dalykų. Galima išprotėti nuo tų prietarų, ritualų. Man tai neturi jokios įtakos. Kai žaidėme su Gargždų „Banga“ mūsų autobusas važiavo atbuline eiga ir vis tiek laimėjome prieš juos. Aš galvoju taip: jei autobusas važiavo atbuline eiga ir mes nelaimėsim, tai kam tada mes treniruojamės? Du mėnesius darom po dvi treniruotes kasdien, eikvojam jėgas, energiją – kam? Jei viskas tiesiog priklauso nuo to, kaip važiuos autobusas. Taigi tai nerimta.

– Prieš kelias savaites kalbėjau su DFK „Dainavos“ direktoriumi Žydrūnu Lukošiūnu ir jis sakė, kad bus įdomus sezonas. Aš dabar galvoju, kad praėjusiame sezone sakydavome: „Su visais reikia žaisti“, o dabar sakome: „Mes galime su visais žaisti“.

– Taip, mes tuo tikime ir tikimės. Šiuo metu viskas sekasi gerai ir tikimės to ateityje. Svarbiausia neleisti sau atsipalaiduoti.

– Laukiate, kada galėsite grįžti į Alytaus stadioną?

– Žinoma laukiam. Sirgaliai labai padeda. Po rungtynių su „Banga“ kalbėjau, kad jei mes būtume žaidę pas save stadione, tai tokio pirmo kėlinio nebūtų buvę. Žaisdami namuose, mūsų žaidėjai išėję į aikštę mato sirgalius, jų palaikymą ir jie negali sau leisti atsipalaiduoti. Namų stadionas prideda motyvacijos, energijos. Dabar mes žaidžiame labiau neutralioje Marijampolės aikštėje, tad žaidėjus prieš rungtynes tenka papildomai motyvuoti.

Po pertraukos „Optibet A lygos“ kovos sugrįžta į futbolo aikštes. Balandžio 2 d., šeštadienį, Marijampolės futbolo arenos manieže 17.55 val. Alytaus „Dainava“ žais centrines V turo rungtynes su Kauno „Žalgirio“ komanda.