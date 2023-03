Pietų Amerikos futbolo federacijos muziejuje Messi statula stovės šalia Maradonos ir Pele

Lionelis Messi pasitraukė iš Diego Maradonos šešėlio, kai praėjusiais metais atvedė Argentiną į pasaulio čempionato pergalę, o krašto puolėjo statula Pietų Amerikos futbolo federacijos muziejuje stovės greta jo pirmtako ir Brazilijos legendos Pele.

L. Messi, laikydamas Pasaulio taurės trofėjaus kopiją, stovėjo šalia natūralaus dydžio savo statulos per atidengimo ceremoniją Pietų Amerikos futbolo federacijos (CONMEBOL) būstinėje Lukėje (Paragvajuje), prieš pirmadienį ištraukiant „Copa Libertadores“ burtus.

35-erių futbolininkas gruodį Katare atvedė Argentiną į pirmąjį pasaulio čempionato triumfą per 36 metus.

„Niekada apie tai nesvajojau ir negalvojau“, – sakė L. Messi. „Mano svajonė buvo mėgautis tuo, kas man patiko, kai buvau mažas, būti profesionaliu futbolininku, daryti tai, ką visada mėgau šiame gyvenime.

Turėjau labai ilgą kelią, daug sprendimų ir pralaimėjimų, bet visada žiūrėjau į priekį ir norėjau eiti triumfo, pergalės.“

“In the name of South American and world football, today we give you leadership and command of world football.”



