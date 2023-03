Argentina pirmą kartą į aikštę žengė kaip pasaulio čempionai: Messi nudžiugino 800-uoju karjeros įvarčiu

Strategas Lionelis Scaloni pasirinko tą pačią startinę sudėtį iš Pasaulio taurės finalo prieš Prancūziją. Argentina dominavo nuo pat pradžių, bet negalėjo pralaužti Panamos gynybinės sienos iki antrojo kėlinio pabaigos

79-ąją minutę Thiago Almada pirmą kartą šiose rungtynėse pasiuntė kamuolį į vartus. Tiesa, į šį įvartį didelį indėlį įdėjo ir L. Messi, kuris smūgiavo baudos smūgį, tačiau kamuolys atsitrenkė į virpstą ir sugrįžo į aikštę, o tada T. Almanda jį pasiuntė į vartus.

O jau 89-ąją minutę Argentinos rinktinė kapitonas L. Messi pelnė 800-ąjį karjeros įvartį ir komandos padvigubino persvarą.

Thiago Almada scores his first goal for Argentina

Messi's 800th career goal comes as a free kick in his first game with Argentina as World Cup champions. Perfect.



Perfect.



