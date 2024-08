Hiperbolizuojamos Lietuvos krepšinio problemos: štai priežastys, kodėl mūsų šalies krepšinio ateitis yra šviesi

2023 m. geriausias Lietuvos jaunimo rinktinių pasiekimas buvo Tomo Urbelionio vadovaujamos U16 rinktinės patekimas į Europos čempioato pusfinalį. Palyginimui, 2024 m. jokiai rinktinei – nei merginoms, nei vaikinams – nepavyko ne tik iškovoti medalių, bet ir peržengti ketvirtfinalio barjero.

Auksinės kartos titulų neapgynė

Įdomu tai, kad istoriškai ilgiausias jaunimo krepšinio medalių badas truko net 5 metus (2017–2022 m.), o jį nutraukė su U20 sidabru iš Europos čempionato sugrįžusi Lietuvos jaunių rinktinė (treneris Mindaugas Noreika).

2022 m. vasarą U16 „EuroBasket“ auksu džiaugėsi Tomo Purlio vadovaujama Lietuvos rinktinė, o U18 Europos merginų čempionate triumfavo Viliaus Stanišausko vadovaujama rinktinė.

Tiesa, abi šios auksinės kartos rinktinės šią vasarą nuvylė. Čempionų vardus U18 čempionate gynę Tomo Purlio auklėtiniai galiausiai Europos čempionate užėmė tik 6 vietą ir liko be U19 Pasaulio taurės.

Tuo metu Viliaus Stanišausko vadovaujama U20 Lietuvos rinktinė, kuriai negalėjo padėti vis dar reabilitaciją po patirtos traumos tęsianti Justė Jocytė, Lietuvoje vykusiame Europos čempionate užėmė vos dešimtąją vietą.

Balandžio viduryje Lietuvos krepšinio federacija išplatino pranešimą, kuriame iškėlė tikslus visoms jaunimo rinktinėms.

Visoms vaikinų rinktinėms keliami tikslai kovoti dėl medalių. Šešiolikmetėms ir aštuoniolikmetėms merginoms buvo keliami tikslai sugrįžti į Europos čempionato A divizioną, o dvidešimtmetėms merginoms, buvo keliamas tikslas kovoti dėl prizinių vietų.

Tuomet LKF prezidentas Vydas Gedvilas sakė: „Turėjome dvi valandas turiningo pokalbio ir džiaugiuosi, kad mūsų treneriai yra kūrybiški, turi daug ambicijų ir nori siekti pačių aukščiausių rezultatų. Praėjusiais metais mes neiškovojome medalių, tačiau šią vasarą mes turime daug ambicijų, treneriai turi daug ambicijų ir pakovosime dėl medalių.”

Šiais metais Lietuvos jaunimo rinktinėms vadovavo Aurimas Andrušaitis (U16 merginos), Aivaras Grigaliūnas (U16 vaikinai), Tomas Urbelionis (U17 vaikinai), Rima Daunienė (U18 merginos), Tomas Purlys (U18 vaikinai), Vilius Stanišauskas (U20 merginos) ir Laimonas Eglinskas (U20 vaikinai).

Geriausiais pasirodymais 2024 m. verta vadinti trenerių Laimono Eglinsko (U20) ir Tomo Urbelionio (U17) vadovaujamų rinktinių pasirodymus. Dvidešimtmečiai Europos čempionate užėmė 5 vietą, tą pačią poziciją Pasaulio taurėje užėmė ir Lietuvos U17 rinktinė.

Kaip pamatuoti federacijos įtaką jaunimo rezultatams?

Tiesa, tai nėra pirmasis kartas, kai visos Lietuvos jaunimo rinktinės nesugeba peržengti ketvirfinalio barjero. Toks faktas vien per pastarąjį dešimtemtį buvo užfiksuotas 2014, 2018 ir 2019 m.

Po to, kai pasirodymą jaunimo krepšinyje 2012 m. baigė auksine Jono Valančiūno karta, kai 2013 m. Mariaus Grigonio į priekį tempiama Lietuvos rinktinė U19 pasaulio čempionate iškovojo vicečempionų vardus, sėkmingiausia vasara derėtų vadinti 2016 m., kuomet vaikinų rinktinės iškovojo net keturis medalius (3 sidabrus ir 1 bronzą).

Į 2024 m. Lietuvos jaunimo rinktinių pasiekimus nederėtų žvelgti vienpusiškai ar, juo labiau, kaltinti krepšinio federacijos vadovus.

Dabartiniai jaunuoliai užaugo ir brendo 2012–2021 m. laikotarpyje, kai LKF prezidentu buvo Arvydas Sabonis, o generaliniu sekretoriumi – Mindaugas Špokas.

Lygiai taip pat, prisimenant sėkmingą ir jau aptartą 2022 m. vasarą, kai buvo nutrauktas net 5 metus trukęs medalių badas, minėtų laimėjimų nederėtų priskirti vien tik Vydo Gedvilo bei Mindaugo Balčiūno vadovaujamai krepšinio federacijai.

Daugeliu atvejų federacija neturi svertų, kurie leistų objektyviai pamatuoti jos indėlį į jaunimo krepšinio medalius. Tokioje mažoje valstybėje, kokia yra Lietuva, nemažai lemia viena ar kita stipresnė krepšininkų generacija, konkretūs treneriai ar tiesiog vieno perspektyvaus žaidėjo trauma arba tiesiog jo atsisakymas žaisti Lietuvos jaunimo rinktinėje (dėl vienokių ar kitokių priežasčių).

Jaunimo rezultatai svyruoja visame pasaulyje

Taip pat derėtų atkreipti dėmesį, kad jaunimo krepšinyje pasiekimai svyruoja pasauliniu lygiu. Dar vos prieš du metus Ispanijos jaunimo rinktinės žaidė visuose finalo ketvertuose ir daugumoje iš jų pasiekė finalą, o šią vasarą nelaimėjo nė vieno čempionato.

Palyginimui, 2024 m. U18 Europos čempionate triumfavo Vokietijos rinktinė (būtent ji po pratęsimo vienu tašku palaužė auksinę lietuvių kartą), tačiau U16 „EuroBasket“ turnyre šią vasarą Vokietijos rinktinė liko vos dešimta.

Tai indikuoja, kad smerkti esamus, buvusius ar būsimus LKF vadovus nėra išmintinga. Šiuo metu FIBA jaunimo vaikinų reitinge Lietuva tarp 104 klasifikuotų šalių užima aukštą 7 vietą. Pernai šiame reitinge lietuviai buvo penkti.

Lietuvos vaikinai šiame reitinge nusileidžia JAV, Ispanijos, Prancūzijos, Australijos, Serbijos ir Turkijos jaunimui.

Kita vertus, pagal dabartinius rezultatus Lietuvos jaunimas vis dar yra geresnis už vokiečius, kanadiečius, italus, graikus, slovėnus, kroatus.

Palyginimui, Lietuvos merginų jaunimo rinktinės pasauliniame FIBA reitinge tarp 99 šalių šiuo metu užima 17 vietą. Lietuvės yra aukščiau už tokias šalis kaip Turkija, Graikija, Lenkija, Brazilija, Argentina, Naujoji Zelandija.

Tiesa, lietuvėms šiemet priklauso ir nemalonus skaičius. Per metus lietuvaitės pasauliniame reitinge prarado 10 pozicijų, mat dar 2023 m. jame užėmė 7 vietą. Pagal per metus prarastų pozicijų rodiklį Lietuva užima 4 vietą. Daugiau pozicijų per vienerius metus prarado tik Tailandas (25), Danija (16) ir Airija (11).

Ateities piešti niūriomis spalvomis nederėtų

Galiausiai, jaunimo rinktinių tikslas yra ne tik medaliai, bet ir jaunų žaidėjų ugdymas ir jų ruošimas profesionaliems klubams ir nacionalinėms rinktinėms.

U16–U20 amžiaus grupių generacijose Lietuva turi du talentus, kuriems jau kitąmet prognozuojami šaukimai pirmajame NBA naujokų biržos rate. Tai – Kasparas Jakučionis ir Motiejus Krivas.

Kitiems krepšinininkams, pavyzdžiui, Pauliui Murauskui, Nojui Indrušaičiui, Modestui Babraičiui, Gediminui Alisui, Gantui Križanauskui ir Ignui Urbonui prognozuojamas profesionalių krepšininkų kelias. Neabejotina, kad profesionalų keliu gali pasukti žymiai daugiau krepšininkų, kurie šiuo metu dar nėra atsiskleidę dėl savo vėlyvos brandos ar kitų priežasčių.

Šioje vietoje verta prisiminti, kad 11 šaukimu NBA naujokų biržoje pakviestas Matas Buzelis teoriškai dar šią vasarą galėjo žaisti U20 čempionate.

Merginų gretose ryškiausiai šviečia Justės Jocytės žvaigždė. Justei dar vos 18-lika, o aplink ją ateinantį dešimtmetį bus lipdoma Lietuvos moterų krepšinio rinktinė. Belieka palinkėti, kad J. Jocytė išsigydytų varginančias traumas ir vėl primintų apie savo talentą visam pasauliui.

Krepšinio treneriai, analitikai ir vadybinininkai mėgsta vadovautis posakiu: jeigu viena krepšininkų karta sugeneruoja bent 1-2 profesionalius krepšininkus, galinčius ateityje papildyti Lietuvos nacionalinę rinktinę, tai užtikrina Lietuvos, kaip krepšinio valstybės, tęstinumą.

Panašu, kad Lietuvos krepšinio problemos yra hiperbolizuojamos. Lietuvos jaunimo rinktinėms, beje, kaip ir nacionalinei rinktinei, iki medalių trūksta labai nedaug, o likusį žingsnelį iki apdovanojimų bus galima bandyti žengti jau 2025 m. vasarą.