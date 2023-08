„HBO“ serialas „Pergalių metas. „Lakers“ dinastijos iškilimas“ sugrįžta antram sezonui

Pernai pristatytas greito siužeto „HBO“ serialas „Pergalių metas. „Lakers“ dinastijos iškilimas“ (angl. Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty), pasakojantis apie vieną labiausiai gerbiamų ir dominuojančių sporto dinastijų, apibrėžusių epochą tiek aikštelėje, tiek už jos ribų, sugrįžta antram sezonui. Septynis naujus serialo epizodus Lietuvos žiūrovai gali išvysti pirmadieniais per „HBO“ „Telia Play“ platformoje ir „Go3“ televizijoje.

REKLAMA

REKLAMA

Antrasis sezonas ir toliau tyrinėja 1980-ųjų Los Andželo „Lakers“ komandos profesinius ir asmeninius gyvenimus. Seriale gerbėjai išvys laikotarpį nuo 1980 m. finalo iki 1984 m. Sezono kulminacija – pirmosios atsakomosios rungtynės tarp didžiausių to laikmečio žvaigždžių – Magico Johnsono ir Larry Birdo.

REKLAMA

Seriale vaidina Johnas C. Reilly, Quincy Isaiah, Adrienas Brody, Jasonas Clarke’as, Gaby Hoffmann, Jasonas Segelis, Hadley Robinson, DeVaughnas Nixonas, Solomonas Hughesas, Tamera Tomakili, Brettas Cullenas, Stephenas Adly Guirgis, Spenceris Garrettas, Molly Gordon, Joey Brooksas, Delante Desouza, Jimelis Atkinsas, Austinas Aaronas, McCabe’as Slye, Thomas Mannas, Gillian Jacobs su Michaelu Chikliu ir Robu Morganu.

REKLAMA

REKLAMA

Serialo komandoje – „Hyperobject Industries“ vykdomieji prodiuseriai Adamas McKay ir Kevinas Messickas, vyr. vykdomasis prodiuseris, rašytojas ir vienas iš kūrėjų Maxas Borensteinas. Taip pat Scottas Stephensas (vykdomasis prodiuseris), Jimas Hechtas (vykdomasis prodiuseris, rašytojas ir vienas iš kūrėjų), Rodney Barnesas (vykdomasis prodiuseris ir rašytojas), Salli Richardson-Whitfield (vykdomoji prodiuserė ir dalies epizodų režisierė) ir Jasonas Shumanas (vykdomasis prodiuseris).

Pirmąjį serialo sezoną ir pirmąją antrojo sezono seriją jau galima išvysti per „HBO“ „Telia Play“ platformoje ir „Go3“ televizijoje.