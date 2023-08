Prisimenate Kelly iš serialo „Beverli Hilsas, 90210“? Štai, kaip ji atrodo dabar

Nuo serialo „Beverli Hilsas, 90210“ pasirodymo televizijose ekranuose praėjo daugiau nei 30 metų, ir nors daug kas pasikeitė, aktorė J. Garth (51 m.) vis dar demonstruoja dailias kūno formas.

Šviesiaplaukė gražuolė atrodė stulbinamai neseniai instagrame publikuotame vaizdo įraše. Filmuke ji buvo užfiksuota vilkinti rožinį dviejų dalių bikinį ir besimaudanti baseine.

„Gerai atrodai, JG! Pasiilgome tavęs“, „Panašu, kad esi labai laiminga“ – komentavo gerbėjai, linkėdami aktorei gražios vasaros.

Jennie išgarsėjo atlikusi Kelly Taylor vaidmenį populiariame JAV seriale. Šį personažą ji vaidino dešimtmetį nuo 1990 iki 2000 m.

Be vaidmens 90-ųjų seriale, Jennie ir toliau sėkmingai reiškėsi šou versle – kartu su Amanda Bynes ji vaidino seriale „What I Like About You“. Vėliau, devintajame dešimtmetyje, ji sugrįžo į Beverli Hilso trasą, kur filmavosi šalutiniame seriale, pavadintame „90210“.