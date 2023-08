Ronaldo pelnė įvartį ketvirtose rungtynėse iš eilės ir atvedė savo klubą į taurės finalą

Trečiadienį vykusiame Arabų klubų čempionų taurės turnyro pusfinalyje C.Ronaldo pelnė vienintelį įvartį, o „Al-Nassr“ 1:0 nugalėjo Irako čempionus „Al-Shorta“.

Portugalijos futbolo žvaigždė 75-ą minutę sėkmingai realizavo 11 metrų baudinį po to, kai VAR peržiūroje buvo nustatyta, kad prieš Sadio Mane prasižengė „Al-Shorta“ žaidėjas Faisalas Jasimas Nafilas Al-Manaa.

Cristiano Ronaldo is the first player ever to score in 4 consecutive Arab cup matches.



He keeps breaking records 🐐

pic.twitter.com/zpbj16LufZ