„Haas“ pasirašė kontraktą su perspektyviu 19-mečiu lenktynininku

O. Bearmanas šiame sezone gavo progą sėsti už „Ferrari“ bolido vairo, kai ispanui Carlosui Sainzui skubiai prireikė apendicito operacijos. Britas su ta užduotimi puikiai susitvarkė ir Saudo Arabijos GP lenktynėse finišavo 7-as, pelnydamas 6 įskaitinius taškus.

„Sunku žodžiai nusakyti, kiek daug man tai reiškia. Dabar galėsiu garsiai ištarti, kad esu „Haas“ komandos pilotas „Formulėje 1“. Tai tikrai kelia pasididžiavimo jausmą. Daugybė žmonių svajoja vieną dieną atsidurti čia, kur aš dabar esu, tačiau tą svajonę išpildo tik nedaugelis“, – sakė O. Bearmanas.

Ollie's on the grid for '25 🙌🇬🇧



Confirming our first driver for the 2025 season, as Ollie signs a multi-year contract with the team ✍️#HaasF1 | @OllieBearman pic.twitter.com/Ub8wTYwES6

REKLAMA