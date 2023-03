Gudzinevičiūtė palaiko TOK rekomendacijas, tačiau dėl olimpinių žaidynių kalbėti neskuba: „Dar daug laiko“

TOK išplatino rekomendacijas, kuriose teigiama, kad sportininkai, turintys Rusijos arba Baltarusijos pasą galėtų varžytis tik po neutralia vėliava. Taip pat sportininkai, kurie aktyviai palaiko karą Ukrainoje ir/ar yra susiję su nacionalinio saugumo institucijomis kontraktu, apskritai negalėtų varžytis.

Po tokių paskelbtų rekomendacijų Ukrainos sporto ministras Vadymas Hutcaitas palankiai įvertino tokias rekomendacijas ir teigė, kad „dės bendras pastangas, kad į tarptautines sporto arenas nepatektų nė vienas Z patriotas“.

Teigiamai tokį komiteto pareiškimą įvertino ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, nes, anot jos, naujos rekomendacijos labiau buvo reikalingos toms sporto federacijoms, kurios ,nepaisant anksčiau skelbtų TOK rekomendacijų, vis vien įsileido rusų ar baltarusių sportininkų.

„Žinoma, vertinu pozityviai. Man tikrai nepatinka kai kurių federacijų veiksmai, kad jos, neklausydamos tebegaliojančių pirmųjų rekomendacijų, priėmė sprendimą įsileisti Rusijos ir Baltarusijos sportininkus. Kaip žinome, tą padarė Tarptautinė fechtavimo federacija ir manau, kad gali atsirasti ir daugiau federacijų.

TOK parekomendavo, kad tas leidimas nebūtų šiaip sau, o taikytų griežtus kriterijus sportininkams, kurie galbūt galėtų būti įsileisti į tarptautines varžybas“, – sakė ji.

Visgi LTOK prezidentė pabrėžė, kad didesnės įtakos TOK tarptautinėms federacijoms daryti negali, nes sprendimus dėl tarptautinių varžybų vykdymo ir jų dalyvių priima tarptautinės sporto šakų organizacijos.

Neramina kriterijai dėl „aktyvaus“ rėmimo

Viešojoje erdvėje pasklidus tokioms rekomendacijoms sureagavo ir Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto (ŠMSM) Jurgita Šiugždinienė, kuriai tokie sprendimai nepasirodė labai pozityvūs.

„Tai dar vienas didžiulis nusivylimas Tarptautiniu olimpiniu komitetu. Jo vykdomasis komitetas teikia rekomendacijas tarptautinėms sporto federacijoms, kuriomis atidaromos durys agresorių – Rusijos ir Baltarusijos sportininkams varžybose dalyvauti po neutralia vėliava.“

Ministrei labiausiai užkliuvo rekomendacija drausti dalyvauti varžybose aktyviai karą remiantiems sportininkams:

„Jis (TOK – aut. past.) teigia, kad varžybose negalėtų dalyvauti tik sportininkai „aktyviai“ remiantys karą. Labai įdomu, ką šiame kontekste reiškia „aktyviai“?

TOK prezidentas Thomas Bachas dar kartą pakartojo, kad „sportas neturi būti politikos dalimi“ ir, kad „nebus sprendimo, kuris tiktų visiems ir mums teks su tuo gyventi“.“

