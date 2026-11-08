Griškonytė sulaukė netikėtos žinios prieš kovą: „Sveikinu – tu laimėjai“

Sekmadienį olimpines varžybas Atlanto vandenyne pradėjo burlentininkė Milda Bržozovskytė, o lengvaatletei Simonai Šlapšinskaitei nepavyko patekti į 400 m bėgimo finalą.
Iš viso žaidynėse Dakare dalyvauja 14 lietuvių, startuojančių aštuonių sporto šakų varžybose. Mūsų šalies delegacijos sąskaitoje jau yra visų spalvų medaliai. Auksą laimėjo dziudo kovotojas Tajus Babaičenko, o sidabrą ir bronzą – plaukikas Domas Vilimas.
Pusfinalyje laukia latviai
2003 m. Europos čempiono Donato Slaninos treniruojama Lietuvos komanda Dakaro „Tour de l‘Oeuf“ komplekse įrengtoje aikštėje po šiandien vykusios 3x3 krepšinio dramos šoko džiaugsmo šokius.
Ketvirtfinalyje lietuviai per pratęsimą 21:19 palaužė trečiųjų jaunimo žaidynių čempionę Argentinos rinktinę ir rytoj kovos mažiausiai du kartus – pusfinalyje ir didžiajame arba mažajame finale.
Prie pergalės prieš argentiniečius net 9 taškais prisidėjo Paulius Veliulis, 7 – Emilis Alishan Adnan. 3 taškus pelnė Matas Rupšlaukis, 2 – Mantas Želvys.
Itin atkakliai vykusioje dvikovoje komandos beveik visą laiką žengė koja kojon, nors didesnį atotrūkį vis susikurdavo lietuviai – 3:1, 8:5.
Likus žaisti minutę Lietuvos komanda pirmavo 19:16, tačiau per likusį laiką argentiniečiai sugebėjo išlyginti rezultatą. O kone paskutinę pagrindinio laiko akimirką po lietuvių pražangos varžovai galėjo padėti pergalingą tašką, tačiau prametė abi baudas.
Kieta kova, klaidomis, netiksliais metimais ir perimtais kamuoliais paženklintame pratęsime Lietuvos krepšininkams pavyko išplėšti pergalę ir bilietą į pusfinalį, kuriame jie pirmadienį 14:45 val. susitiks su be nesėkmių žengiančiais latviais.
Kitame pusfinalyje rungsis Senegalas ir Vokietija.
Iš trijų debiutavo dvi sportininkės
Šiandien žaidynių tvarkaraštyje buvo numatyta, kad jose debiutuos trys lietuvės. Bet jėgas išmėgino tik dvi.
400 m distancijos pirmajame pusfinalyje startavusi S. Šlapšinskaitė savo bėgime finišavo septinta. Galutinėje įskaitoje po dviejų pusfinalių jos rezultatas – 58,63 sek. – buvo 13-as tarp 15 dalyvių.
Lengvosios atletikos varžybose kovos dar du Lietuvos sportininkai.
Pirmadienį „Iba Mar Diop“ komplekso stadione Dakaro priemiestyje Medinoje 18:02 val. Lietuvos laiku prasidės vaikinų šuolio į aukštį finalas, kuriame kartu su dar aštuoniais atletais varžysis Redas Šiuipys. O antradienį 17:05 val. prie 5000 m sportinio ėjimo distancijos starto linijos stos Justė Andrijauskaitė.
Pirmuose trijuose plaukimuose dalyvavo M. Bržozovskytė. „Bic Techno 293“ klasės burlenčių varžybose startuojanti lietuvė pirmajame plaukime buvo 20-a, o antrajame ir trečiajame liko 23-ia.
„Šiandien labai silpnas vėjas, jau buvo galvojama, kad dėl to šiandienos plaukimai gali ir neįvykti. Vis dėl to pavyko surengti visus suplanuotus tris plaukimus. Mildai labai sunku kovoti su karščiu. Stengiamės viską, ką galime išspausti, sportininkė taip pat. Dar tik pirma diena. Pasistengsime, pasidarysime išvadas, ir nuo šiandien tik aukštyn, tik į viršų. Tikrai daug ką galima pakeisti, pataisyti. Labai tikiuosi, kad kuo toliau, tuo bus geriau. Belieka susitvarkyti su stresu, karščiu ir stengtis kilti aukštyn“, – sakė sportininkę kaip treneris į Dakarą atlydėjęs olimpietis burlentininkas Juozas Bernotas.
Burlentininkės dar keturias dienas po tris kartus išplauks į akvatoriją, o galutinė rikiuotė paaiškės lapkričio 12-ąją.
Bokso varžybų svorio kategorijos iki 60 kg aštuntfinalyje šiandien turėjo kovoti boksininkė M. Griškonytė. Bet jos varžovė Liz Thijssen iš Nyderlandų ringe nepasirodė.
Lapkričio 10 d. ketvirtfinalyje lietuvės laukia akistata su Rushanabonu Isoeva iš Uzbekistano. Šios dvikovos laimėtoja užsitikrins mažiausiai bronzos medalį.
„Mes negalime konkrečiai įvardinti, kas nutiko varžovei, nes mes patys nežinome. Mes tik įtariame, kad ji galėjo per svėrimus nepasiekti reikiamo svorio mūsų kategorijai ir dėl to ją galėjo diskvalifikuoti. Pas mus tikrai griežtai žiūri svorį. Valgykloje priėjo latvių treneris prie manęs ir tiesiog pasakė, kad sveikinu – tu laimėjai, ir viskas. Bet čia tik spėliojimai, gal kažkas nutiko jai kitko“, – vakare po treniruotės komentavo M. Griškonytė.
Kovas pradės fechtuotojas
Pirmadienį varžybas pradės ir fechtuotojas Dominikas Juras, kovojantis rapyra. Jo kvalifikacinis etapas prasidės 11 val. Lietuvos laiku.
Lietuvio antroje iš dviejų kvalifikacijos grupių laukia šešios dvikovos. Po jų pagal pirmojo etapo rezultatus 12 abiejų grupių fechtuotojų bus suskirstyti į šešias poras, o grupių nugalėtojai pateks tiesiai į ketvirtfinalį.
D. Juro pasaulinis reitingas tarp visų rapyros rungties dalyvių yra trečias.
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