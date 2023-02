Griežtą poziciją rusų sportininkų atžvilgiu išsakiusi moterų rinktinė – arti išsvajoto tikslo: „Viskas mūsų rankose“

Lietuvės ketvirtadienio vakarą Vilniuje kausis su prancūzėmis, o sekmadienį svečiuose laukia ukrainietės. Šiuo metu Lietuvos rinktinės sąskaitoje yra trys pergalės ir viena nesėkmė.

Prancūzija turi tiek pat, bet jos sąskaitoje geresnis įmestų-praleistų taškų santykis. Į Europos čempionatą pateks grupių nugalėtojos ir keturios geriausios antrąją vietą užėmusios rinktinės.

Norint išvengti įvairiausių nenumatytų scenarijų lietuvėms žūtbūt reikia laimėti prieš prancūzes.

📊 Here are the standings after Window 2️⃣ of the #EuroBasketWomen 2023 Qualifiers! 🙌



How is your team doing? 🧐 pic.twitter.com/qMeD2zJOiq