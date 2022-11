Galingai rungtyniavęs Valančiūnas įsirašė dvigubą dublį ir lengvą pergalę

J. Valančiūnas aikštėje praleido 26 minutes, per kurias pelnė 22 taškus (5/6 dvit., 4/5 trit.), atkovojo 10 kamuolių ir perdavė 2 rezultatyvius perdavimus, įsirašydamas dar viena dvigubą dublį šiame sezone. Lietuvis pagerino asmeninį sezono rekordą pataikydamas 4 tritaškius iš penkių. Prieš tai J. Valančiūnas puikavosi daugiausiai per rungtynes įmestais dviemis tritaškiais. Tiesa, praėjusį sezoną šis rekordas siekė net 7 tolimus metimus per vienerias rungtynes.

Just the way we drew it up pic.twitter.com/pWEQ1fHd7D — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) November 24, 2022

Visgi, rezultatyviausias Naujojo Orleano ekipoje atsigavęs Zionas Williamsonas, kurio sąskaitoje per 26 minutes buvo įrašyti 32 taškai (14/16 dvit., 4/8 baudų) ir 11 atkovotų kamuolių. Tai rezultatyviausios krepšininko rungtynės šiame sezone.

Kovoje J. Valančiūno komandai padėti negalėjo sergantis C.J. McCollumas.

Priešininkų gretose rezultatyviausiai rungtyniavo Devinas Vassellis, kuris per 31 žaidimo minutę pelnė 26 taškus (6/9 dvit., 4/8 trit., 2/3 baudų), atkovojo 4 kamuolius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.

„Spurs“: Devinas Vassellis 26 (8 rez. perd., 4 atk. kam.), Dougas McDermottas 21 (2 rez. perd.), Jeremy Sochanas 12 (2 atk. kam.), Keita Batesas-Diopas 10 (5 atk. kam., 3 rez. perd.).

„Pelicans“: Zionas Williamsonas 32 (11 atk. kam.), Jonas Valančiūnas 22 (10 atk. kam., 2 rez. perd.), Devonte Grahamas 21 (4 atk. kam.), Brandonas Ingramas 17 (10 rez. perd., 5 kld.).

„Pelicans“ penktadienį vyksta kovoti į MemfĮ, tuo tarpu „Spurs“ krepšininkai penktadienio vakarą susitiks su Los Andželo „Lakers“ pirmajame dviejų rungtynių namuose.