G. Maldūnas: šiemet Europos taurėje nėra aiškių lyderių, laukia nenuspėjama kova

Europos taurės turnyre „Lietkabelis“ kol kas skaičiuoja vieną pergalę prieš Stambulo „Bešiktaš“ ekipą ir vieną pralaimėjimą Chemnice prieš „Niners“ komandą.
Kaip teigia Panevėžio klubo krepšininkas G.Maldūnas, pirmos išvykos rungtynės Europos taurėje visada būna labai sunkios. „Galbūt nebuvome pasiruošę tokiam fiziškam varžovų žaidimui. Pirmoje pusėje jie labai agresyviai išėjo, atkirto geriausius mūsų žaidėjus ir dėl to mes nepagavome savo ritmo. Mums buvo tiesiog prastos rungtynės“, – sako jis.
Šiandien „Lietkabelio“ laukia jau kito Vokietijos klubo – „Ratiopharm“ – iššūkis. Anot G.Maldūno, nors prieš šią komandą klubas žais jau ne pirmą kartą, ši ekipa kiekvienais metais keičiasi.
„Manau, kad neliko nė vieno žaidėjo iš praėjusių kartų, kai prieš juos žaidėme. Bet vis tiek tai – jauna, greita komanda, greitai bėganti. Jie turi kažkiek panašumų ir su „Niners“ komanda. Abi Vokietijos komandos žaidžia panašų stilių, tad laukia tikrai sunki kova“, – sako G.Maldūnas.
Krepšininkas kol kas fiksuoja geriausius karjeros „Lietkabelyje“ vidurkius tiek LKL, tiek Europos taurėje. Visgi pats jis to itin puikiu startu nevadina: „Turėjau kelias geras rungtynes, kelias prastesnes. Aišku, kiekvieną sezoną gauni daugiau patirties ir žinių, kurias gali panaudoti krepšinio aikštelėje. Kūnas jau nebe toks, koks būdavo jaunystėje, bet galva dirba geriau – geriau žino, kaip išnaudoti priešininkų silpnąsias puses. Tikiuosi, kad komandai ir toliau pavyks taip padėti bei iškovoti daugiau pergalių.“
Europos taurės turnyras šiemet nustebino ir ne viena netikėta rungtynių baigtimi. Tačiau, kaip teigia krepšininkas, šis turnyras visuomet pažeria netikėtumų.
„Galbūt šiemet Europos taurės išskirtinumas yra toks, kad nėra vieno išskirtinio vardo, išskirtinio lyderio, kuris jau prieš sezono pradžią būtų piešiamas kaip nugalėtojas. Pavyzdžiui, kaip anksčiau „Valencia“, „Partizan“ ar „Gran Canaria“, kurios yra tikrai išskirtinės, Eurolygos kalibro komandos. Šiemet tokios komandos galbūt nėra. Manau, čempionatas tapo dar lygesnis – matysime daugiau įvairių netikėtų rezultatų“, – pokalbį baigia G.Maldūnas.
