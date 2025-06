„Future Is Now“– pirmoji tokio masto U13 krepšinio stovykla Lietuvoje

Stovyklos metu jaunuoliai iš visos Lietuvos – ne tik iš didžiųjų miestų, bet ir iš mažesnių miestelių bei regionų – pirmą kartą prisiliečia prie tikro rinktinės režimo: nuo ankstyvo ryto iki vakaro vyksta intensyvios treniruotės, individualus darbas, kuriame lygiagrečiai su krepšinio įgūdžiais ugdomas ir pilietiškumas – supratimas apie atsakomybę, bendruomeniškumą ir vertybes, reikalingas tiek aikštelėje, tiek gyvenime. Su stovyklautojais dirba patyrę Lietuvos treneriai – Darius Velička, Gintaras Vileita, Tomas Ivanauskas ir Alfredas Kaniava. Jie rūpinasi ne tik techniniu žaidėjų tobulėjimu, bet ir vertybių, atsakomybės bei komandinių principų ugdymu.

Artimiausiomis dienomis stovyklą aplankys žymiausios Lietuvos krepšinio asmenybės. Jaunieji sportininkai susitiks su Šarūnu Marčiulioniu – pirmuoju lietuviu NBA lygoje, kuris pasidalins savo patirtimi ne tik apie krepšinį, bet ir apie gyvenimą profesionalaus sportininko akimis. Taip pat laukia susitikimai su Linu Kleiza – buvusiu NBA ir Eurolygos žaidėju, Rimu Kurtinaičiu – olimpiniu čempionu ir Lietuvos vyrų rinktinės treneriu, bei Rolandu Skaisgiriu – vienu aktyviausių sporto projektų iniciatorių Lietuvoje. Šie susitikimai taps nepakartojama galimybe išgirsti istorijas apie kelią į aukštumas, įveiktus sunkumus, pasiektas pergales ir gyvenimo pamokas, kurios formuoja sportininkus kaip žmones. Prie „Future is Now“ iniciatyvos prisijungė ir vienas ryškiausių šiuolaikinių Lietuvos krepšininkų – Jonas Valančiūnas, sutikęs tapti šio projekto ambasadoriumi. Jo dalyvavimas simbolizuoja gyvą ryšį tarp dabartinės Lietuvos rinktinės ir naujosios kartos. Valančiūnas ne tik dalinsis savo sukaupta tarptautine patirtimi ir įžvalgomis apie profesionalų sportą, bet ir įkvėps jaunuosius krepšininkus savo buvimu šalia stovyklos metu.

„Future Is Now“ – tai daugiau nei sporto stovykla. Tai – vieta ir laikas, kur gimsta ateities čempionai, tačiau svarbiausia – ugdomi sąmoningi, atsakingi ir Lietuvai neabejingi piliečiai. Sportas – tai ne tik taškų pelnymas ar pergalės krepšinio aikštelėje, tai – būdas išreikšti save, formuoti charakterį, išmokti pagarbos, drausmės ir bendrystės. Nežinau, kiek iš šių jaunuolių vieną dieną vilkės nacionalinės rinktinės marškinėlius, tačiau esu tikra – kiekvienas jų taps stipriu žmogumi ir tikru savo šalies patriotu. Būtent tai mes jiems ir stengiamės perteikti – per žaidimą, per vertybes, per buvimą kartu.” - teigė projekto ,,Future Is Now“ vadovė Natalja Liovkina.

Stovyklos programa apima ne tik fizinį ir techninį pasirengimą – numatyti ir edukaciniai vakarai. Vienas jų skirtas dokumentinio filmo „Kita svajonių komanda“ peržiūrai, atskleidžiančiai krepšinio svarbą Lietuvos istorijoje ir identitete. Kitas svarbus programos akcentas – susitikimas

su Domantu Šeškumi, kuris kalbės apie socialinių medijų įtaką jauno sportininko įvaizdžiui, atsakomybę internete ir viešojo bendravimo svarbą. Šie užsiėmimai jauniesiems talentams padės suprasti, kad profesionalus sportas – tai ne tik žaidimas, bet ir gyvenimo būdas, reikalaujantis sąmoningumo, brandos ir vertybinio stuburo.

Stovyklos kulminacija vyks savaitės pabaigoje – tai simbolinis keturių komandų turnyras, kuriame susirungs 4 komandos, kurioms savo vardus suteikė profesionalūs krepšininkai,: Gytis Radzevičius, Edgaras Ulanovas, Mantas Rubštavičius ir Deividas Gailius. Šie krepšininkai sutiko suteikti savo vardus komandoms, taip parodydami palaikymą jaunajai kartai ir prisidėdami prie šios iniciatyvos prestižo.