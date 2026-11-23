Susitikimo pradžioje kauniečiai demonstravo kantrybę, o 10-ąją minutę šeimininkus į priekį išvedė gynėjas Albertas Voskunovičius – perėmęs kamuolį jis suklaidino vartininką ir pasiuntė kamuolį į tinklą (1:0). Svečiai rezultatą išlygino 16-ąją minutę, kai po Rubeno Goiso perdavimo tiksliai smūgiavo Carlosas Monteiro (1:1). Pirmojo kėlinio pabaigoje „Benfica“ spaudė šeimininkus ir dukart buvo itin arti įvarčio: 16-ąją minutę į vartų konstrukciją pataikė Raulis Moreira, o 18-ąją minutę – R. Goisas.
Antrajame kėlinyje netrūko įtampos ir kietos žaidimo eigos: 24-ąją minutę geltoną kortelę už pražangą prieš Raštutį užsidirbo Kutchy, o 29-ąją minutę už prasižengimą prieš Andre Coelho buvo įspėtas kauniečių gynėjas Merūnas Stalmokas. Tarp šių epizodų, 25-ąją minutę, svečiai išsiveržė į priekį – antrąjį savo įvartį po R. Moreiros perdavimo pelnė C. Monteiro (1:2). Dar po penkių minučių, 30-ąją minutę, pranašumą iki dviejų įvarčių padidino R. Goisas, kuriam rezultatyvų perdavimą atliko Kutchy (1:3).
„Kauno Žalgiris“ nesudėjo ginklų ir antrojo kėlinio antrojoje pusėje privertė padirbėti „Benfica“ vartininką Leo Gugielį, atrėmusį pavojingus Viniciaus Carvalho, Silvos Riveros ir A. Voskunovičiaus smūgius. Intrigą šeimininkai sugrąžino 37-ąją minutę, kai po V. Carvalho perdavimo atsilikimą sušvelnino puolėjas Francisco Gustavo da Costa (2:3). Paskutinėmis minutėmis išlyginti rezultato dar bandė netiksliai smūgiavęs komandos kapitonas Justinas Zagurskas, o paskutinę minutę F. G. da Costa dukart kėlė kampinius, tačiau svečiai pranašumą išsaugojo.
Didelį indėlį į atkaklią susitikimo eigą įnešė „Kauno Žalgirio“ vartininkas Soaresas Fernandesas, per rungtynes atrėmęs net 18 varžovų smūgių – 11 pirmajame kėlinyje ir 7 antrajame. Tuo metu „Benfica“ vartų sargas L. Gugielis užfiksavo 7 atremtus smūgius (2 per pirmąjį kėlinį ir 5 per antrąjį).
Atsakomosios aštuntfinalio rungtynės gruodžio pradžioje vyks Lisabonoje.
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