Futbolo gigantų trilerį laimėję italai prasibrovė į Europos čempionato pusfinalį

Italai pusfinalyje susitiks su ispanais.

Komandos jau nuo pradžios džiugino žiūrovus gražiomis atakomis. Belgai nieko nelaukę surengė kelias pavojingas atakas, bet kiek pritrūko tikslumo.

Čia pat italai atsakė net ir įvarčiu. Tiesa, Leonardo Bonucci buvo užfiksuota nuošalė ir rezultatas liko 0:0.

Grėsmę italams kėlė pavojingi belgų lyderiai Kevinas de Bruyne ir Romelu Lukaku. Vis dėlo pirmieji mače įvartį pelnė būtent italai.

31 min. Nicolo Barella atsidūręs puikioje pozicijoje galingu smūgiu į apatinį vartų kampą išvedė italus į priekį.

Netrukus rezultatas jau tapo 2:0. 44 min. Lorenzo Insigne fantastišku tolimu smūgiu padvigubini italų pranašumą.

Bet tai dar nebuvo pabaiga pirmajame kėlinyje. Paskutinėmis sekundėmis į italų vartus skiriamas 11 m. baudinys.

Giovanni di Lorenzo baudos aikštelėje prasižengė prieš Jeremy Doku. O prie 11 m. žymos stojęs Romelu Lukaku jį realizavo užtikrintai.

Po pertraukos mačas buvo tokio paties greito tempo. Abi komandos kūrė atakas bei pavojingus epizodus.

Keliskart arti įvarčio buvo italai, bet dar arčiau jo buvo R. Lukaku. Belgų puolėjas iš kelių metrų pavojingai bandė uždaryti komandos draugo perdavimą, bet italus gelbėjo ir gynėjas, ir virpstas.

Belgija tikrai bandė sukurti ritmą šturmą. Vis dėlto jiems ryškiai trūko tikslumo ypač paskutinėje atakos stadijoje.

Tempas buvo pakankamai aukštas, bet italai sėkmingai apsigynė ir iškovojo pergalę, leidusią jiems tęsti kovas Europos čempionato pusfinalyje.

