Daugiausiai dėmesio teko pereinamųjų rungtynių dėl teisės 2027 metais žaisti Toplygoje serijai, kurioje triumfavo darbą padarę FA „Šiauliai“, o Kretingos „Minija“ ir vėl liko antra. Visgi, nepaisant visų pralaimėtų finalų, „Minijos“ vadovas Vidas Burba nesutiko su „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjais ir teigė, kad 2026 m. sezonas komandai ir visai organizacijai buvo labai geras.
Su V. Burba aptarę „Minijos“ sezono pasiekimus ir nesėkmes, tinklalaidės kūrėjai apžvelgė ir Kauno raj. „Hegelmann B“ bei Kybartų „Sveikatos“ akistatas pereinamojoje Pirmos lygos serijoje, pasidomėjo žaidėjų bei trenerių perėjimų rinkos naujienomis vyrų ir moterų futbolo komandose, o futbolo trupinių rubrikoje labai gražiai atsiliepė apie teigiamas emocijas žadinusią „Kauno Žalgirio“ futsal komandos dvikovą su Lisabonos „Benfica“.
Šviesių tonų į pilką lietuviško futbolo padangę įnešė ir Lietuvos vaikinų (iki 17 metų) rinktinės vyr. treneris Dominykas Galkevičius. Pokalbyje su „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjais jis papasakojo apie jaunųjų lietuvių pasirodymą UEFA Europos čempionato atrankos turnyre, pasidžiaugė vaikinų charakteriu ir kovingumu, bei pažadėjo, kad netolimoje ateityje kai kurie šios rinktinės nariai neabejotinai papildys ir nacionalinės šalies rinktinės gretas.
O pakiliai nusiteikę tinklalaidės kūrėjai ta proga atsakė į kelis tinklalaidės žiūrovų klausimus ir atsisveikino iki kitos savaitės!
Temos:
0:00 Intro
2:23 Pereinamosios ir auksinės „Pirmos lygos“ rungtynės
17:20 Skambutis Vidui Burbai
33:38 Kretingos „Minija“
43:53 Kybartų „Sveikata“
46:38 Kauno rajono „Hegelmann“
49:33 „Panevėžys“
57:04 Vilniaus „Žalgiris“
1:02:21 Marijampolės „Sūduva“
1:05:07 Trupiniai
1:19:13 Pokalbis su Dominyku Galkevičiumi
1:36:35 Žiūrovų klausimai
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