FutbolasLT_S05E04: Per plauką nuo nelaimės, pozityvus Kažukolovas ir taurės kaina

Šeštadienį Marijampolėje vykusį Švyturys Cup turnyrą išsamiai apdainavo Evaldas Gelumbauskas, jo metu pasižymėjęs nesėkmingais bandymais apsaugoti Presso komandos vartus nuo varžovų smūgių, o apie traumas papasakojo Kipras Kažukolovas ir Andrius Markevičius. Prieš savaitę ketvirtą kryžminių raiščių operacijų atlaikęs Kipras ne tik pasidalino mintimis apie laukiančius iššūkius, bet ir užsiminė apie atsiveriančias galimybes asmeniniam bei profesiniam tobulėjimui. Savo ruožtu, BE1 NFA vadovas A. Markevičius papasakojo apie Pirmos lygos rungtynėse tarp BE1 ir „Ekrano“ nutikusį incidentą, kai pirmo kėlinio viduryje galvomis susidūrė panevėžiečių vartininkas Giedrius Kvedaras ir BE1 puolėjas Williamas Akpano.
Visgi galiausiai nuo kalbų apie traumas buvo pereita prie futbolo. Evaldas, Aurimas ir Naglis išsamiai aptarė LFF Taurės turnyro pusfinalių aktualijas, A lygos 29 turo realijas, pozityvų BE1 NFA futbolininkų startą UEFA Jaunimo lygoje, bei pareklamavo Lietuvos ir Ukrainos salės futbolo rinktinių kontrolinių akistatų dublį.
Senkant laiko atsargoms „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai dar spėjo atsakyti į žiūrovų klausimus ir atsisveikino iki kitos savaitės!
