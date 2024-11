Fritzas nutraukė Zverevo pergalių seriją ir atsidūrė per žingsnį nuo didžiausio karjeros titulo

Pirmajame sete lemtingu tapo šeštasis geimas, kai T.Fritzas antru mėginimu realizavo „break pointą“. Kituose šio seto geimuose žaidėjai neturėjo realių galimybių laimėti varžovo padavimų serijas. Antrajame sete A.Zverevui pavyko atsitiesti – vokietis ketvirtajame geime antru bandymu laimėjo „break pointą“. T.Fritzas turėjo progą pavyti vokietį, bet septintajame geime nerealizavo „break pointo“.

Lemiamo seto metu abu žaidėjai švaistė nemažai progų. Penktajame geime A.Zverevas pirmavo 40:0, bet pralaimėjo 3 „break pointus“ iš eilės. Aštuntajame geime 3 „break pointus“ iššvaistė ir T.Fritzas, o vienuoliktajame geime dar dviejų tokių galimybių nerealizavo A.Zverevas.

Teko žaisti pratęsimą, kuriame T.Fritzas anksti laimėjo tašką varžovo padavimų metu ir vėliau ne tik neišbarstė persvaros, bet ir ją dar padidino, realizuodamas „match pointą“ po A.Zverevo padavimo.

