Elitinių žaidėjų turnyre Italijoje – Zverevo pergalė prieš Alcarazą

Tai buvo 6-a vokiečio pergalė prieš ispaną per 11 tarpusavio dvikovų.

A.Zverevas nuo pat mačo pradžios spaudė C.Alcarazą, bet per pirmas dvi ispano padavimų serijas nerealizavo net 6 „break pointų“. Vėliau ispanas žaidė užtikrinčiau, o dvyliktajame geime netgi turėjo šansą varžovo padavimų metu vienu tašku laimėti setą. A.Zverevas tąkart atsilaikė ir išplėšė pratęsimą. Jame vokietis atitrūko po dviejų iš eilės laimėtų taškų varžovo padavimų metu (2:5). C.Alcarazas greitai atsakė tuo pačiu (4:5), bet tada pralaimėjo svarbų tašką po savo padavimo (4:6). A.Zverevas susikūrė du „set pointus“ ir realizavo antrą iš jų. Jau po šio seto buvo aišku, kad A.Zverevas užsitikrino vietą turnyro pusfinalyje.

Antrąjį setą vokietis pradėjo nuo laimėtos varžovo padavimų serijos ir įgytos persvaros neišbarstė iki pat mačo pabaigos. Tiesa, šeštajame geime vokietis savo padavimų metu buvo atsilikęs 15:40, bet C.Alcarazas savo progas iššvaistė darydamas klaidas.

A.Zverevas iškovojo trečią pergalę grupėje iš tiek pat galimų, užėmė pirmą vietą ir pusfinalyje sutiks su amerikiečiu Tayloru Fritzu (ATP-5).

„Tiek aš, tiek Carlosas demonstravome kokybišką žaidimą. Tai tikrai buvo geriausias mano mačas šią savaitę.

Laukiu akistatos su Tayloru. „US Open“ turnyre jis mane nugalėjo, o aš tąkart neparodžiau geriausio savo žaidimo. Jei norėsiu čia patekti į finalą, rytoj turėsiu pademonstruoti geresnį žaidimą“, – sakė A.Zverevas.

Smiles all round 😆@AlexZverev takes down Alcaraz 7-6 6-4 to advance as group leader at the #NittoATPFinals 🔝 pic.twitter.com/6gE2qGSA51

