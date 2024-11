„ATP Finals“ turnyre – Zverevo pergalė prieš Rubliovą ir ypatingas trofėjus favoritui

Johno Newcombe‘o vardo grupės pirmojo turo mače pirmadienį vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-2) per 72 minutes 6:4, 6:4 pasiekė pergalę prieš Andrejų Rubliovą.

Pirmojo seto lūžis įvyko septintajame geime, kai A.Zverevas realizavo pirmą susikurtą „break pointą“. Tai ir buvo vienintelis seto geimas, kuriame kas nors turėjo „break pointą“.

Panašiai klostėsi ir antrasis setas. A.Zverevas devintajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją, o kituose geimuose nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“.

Prieš A.Zverevo ir A.Rubliovo mačą buvo pagerbtas italas Jannikas Sinneris (ATP-1). Jam įteiktas specialus trofėjus, skiriamas žaidėjui, kuris metus baigia pirmoje pasaulio reitingo vietoje. Jau aišku, kad J.Sinnerio šiemet niekas nebeaplenks. J.Sinneris tapo pirmu Italijos tenisininku, gavusiu šį trofėjų.

